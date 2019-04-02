【天龍八部】黃日華李若彤97版演員重聚　阿朱劉錦玲親解缺席原因

近日內地節目《王牌對王牌》，邀請到1997年版無綫劇《天龍八部》的一班演員，重演昔日的經典角色，包括有黃日華、李若彤、陳浩民、何美鈿、劉玉翠、樊少皇，甚至連大配角李鴻杰及潘志文都有份，唯獨主要女角，飾演阿朱的劉錦玲人間蒸發，究竟當年劉德華力捧的花旦，現況如何呢？下文為大家娓娓道來。

劉錦玲在97年版的《天龍八部》飾演阿朱。（網上圖片）

97版《天龍八部》演員重聚，唯獨欠缺阿朱劉錦玲。（網上圖片）

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無綫在深宵時段重播《法證先鋒》，歐陽震華在頭幾集離世的太太，就是昔日亞視一姐劉錦玲，她曾受到劉德華力捧，拍過電影《天長地久》，獲得第13屆香港電影金像獎「最佳新演員」提名，同年在台灣金馬獎榮獲「最佳女配角」提名，其後過檔無綫拍劇，最為人熟悉的是97年版的《天龍八部》，飾演蕭峰愛人阿朱，其他作品有《林世榮》、《洗冤錄II》等，至2008年淡出娛樂圈，原來全為了完成學業，並打算轉行當輔導員。

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劉錦玲曾獲劉德華力捧，更一起拍攝電影《天長地久》。（網上圖片）

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劉錦玲早在入行前，完成了三藩市城市學院心理學副學士課程，90年代開始在亞視拍劇，多年後再次重拾書本，在2015年於三藩市州立大學主修社會學及副修心理輔導畢業，今年開始修讀碩士，要兩年後才畢業，長居外地的她，根本沒有時間回港拍劇。當內地節目《王牌對王牌》找來一班昔日主要演員重聚，卻唯獨欠缺了她，令不少粉絲覺得十分可惜，劉錦玲在網上親自回覆粉絲，解釋不能拍攝的原因，「我目前定居海外，時間配合不到」。劉錦玲表示不介意復出，期待有一日在螢幕跟粉絲見面，讓一班玲粉萬分高興。

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