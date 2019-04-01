【張國榮逝世16周年】悼念晚會取消默哀環節　大會：將哀傷送走

《榮之聯盟》於4月1日晚上在中環愛丁堡廣舉行張國榮悼念活動，現場設有一輛展覽車，設計師以張國榮生前《為你鍾情》咖啡店為主題，將展覽車布置成咖啡店一樣，張貼餐單畫布，讓每一位來到的歌迷，有置身於咖啡店一樣，更特意在車內張貼出哥哥生前16件事跡，讓歌迷緬懷一番，歌迷需要排隊輪候，人龍曾一度迫爆展覽車，現場大會設置攤位，為歌迷送紀念品，

越夜越多歌迷來到愛丁堡廣場現場悼念張國榮。（梁碧玲掉）

除了展博車外，現場設置大銀幕，播放著哥哥生前作品，過百歌迷齊集現場悼念，有歌迷手持電燭光，神情哀傷，晚會會在8時舉行，原定晚上6時53分默哀將取消，大會發言人表示：「因為上年主辦單位今年冇搞，過往經驗見到，好多時默哀時候，歌迷會好傷感，有見及此，所以大會想轉換另一種開心形式去悼念，相信哥哥都唔想見到我哋傷心時個樣，咁所以取消，將哀傷送走。」

女歌迷手持電燭光神情表現哀傷。（梁碧玲攝）

+ 17 + 16 + 15

即刻投票，揀選你心水男、女主角，仲有你最撐嘅香港電影，即有機會獲得戲飛。《香港電影我撐場．民選大獎2019》投票專頁：https://voteforhkmovies.hk01.com/