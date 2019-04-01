【張國榮逝世16周年】御用攝影師夏永康：他是天王巨星卻很照顧人

2001年，張國榮（哥哥）的寫真集《慶》在日本發行，銷量驚人。這是他生前最後一本個人寫真集，所有照片都是在中國內地取景。而為他拍攝照片的，正是哥哥的好朋友，著名攝影師夏永康（Wing Shya）。 夏永康生於香港，早年因為給文藝片大師王家衛拍攝劇照而一舉成名，也因此和哥哥成為了好朋友。今年3月，一条攝製組來到香港，在位於柴灣的夏永康工作室，對他進行了採訪。十多年過去了，談及與哥哥共事的點滴，夏永康對許多細節還記憶猶新。「他的性格，一直影響到我現在。」 自述：夏永康 編輯：莫竣威

夏永康因為一次工作上的失誤，與張國榮認識，意想不到會當上了他的「御用攝影師」，從此合作無間（一条提供）

我眼中的張國榮

我眼中的張國榮

我是夏永康，做了二十多年的攝影師。1996年，因為一次廣告的合作，我認識了王家衛導演，第二年，他帶了我去阿根廷，為《春光乍洩》拍攝劇照，這也是我拍過印象最深刻的一組劇照作品。那一年我33歲，在阿根廷待了兩個月。

電影《春光乍洩》裡，哥哥飾演的何寶榮和梁朝偉飾演的黎耀輝在阿根廷旅行，他們迷路了而停留布宜諾斯艾利斯（Buenos Aires）。因為一系列的矛盾，他們反復爭吵、分開、復合。在去阿根廷之前，我有為哥哥做過一張唱片的封面，那時候我負責設計，只是見過他一次，去到《春光乍洩》我才算真正認識他。

《春光乍洩》劇照，意外入鏡的這雙手屬於攝影師杜可風（夏永康攝）

《春光乍洩》的攝影是杜可風、美術指導張叔平，他們和王家衛都是老拍檔，大家已經非常熟悉，但我只是一個新來的劇照師，剛開始就沒那麼能融入他們的圈子，工作起來也是戰戰兢兢，也會經常闖禍。比如說有時候因為要拍照，佔據了電影攝影師的位置，他們要求我離開，我就只能說：「對不起、對不起。」

最要命的是，當年我去阿根廷，沒帶相機用的滅聲器。那個年代的膠捲相機快門聲都很大，所以收音師經常對我很不客氣，經常被罵。沒有滅聲器，就拍不到劇照。但如果沒有照片能交給王家衛，我肯定被炒魷魚。於是我只能夠在導演喊「cut」之後，演員們的休息間隙，或者開機之前，才能拍攝一會兒。如果導演說，這場戲不需要收音，那我就會很興奮，因為可以瘋狂地拍。有時候在outdoor（室外）我也會拍，我以為環境的雜訊可以蓋過快門聲，但耳尖的收音師都會聽得出來：「喂！有相機聲。」

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《春光乍洩》是我第一次為電影拍劇照，我也不知道劇照該是怎樣的，所以就做了很多嘗試，希望導演會滿意。我帶了很多菲林去拍：黑白的、彩色的、120規格、135規格的。最後大概用了100多卷菲林吧！其實我拍的照片，很多都不像劇照。當時的想法就是先拍，因為怕停下來就拍不到了。

有一些場面我是陶醉在裡面的，比如哥哥跟梁朝偉跳Tango那段，我完全沉浸在了那個氛圍中，拍照的時候都忘記要對焦，照片曬出來之後才發現全是虛的。有時候測光又會搞錯，所以我經常感覺拍了一大堆垃圾一樣的東西。也不知道為什麼王導會選了這樣的照片做劇照。

有一些場面我是陶醉在裡面的，比如哥哥跟梁朝偉跳Tango那段，我完全沉浸在了那個氛圍中，拍照的時候都忘記要對焦，照片曬出來之後才發現全是虛的。有時候測光又會搞錯，所以我經常感覺拍了一大堆垃圾一樣的東西（夏永康攝）

與哥哥對話是因為我犯了錯

當時是一場在馬路上的戲，哥哥要表達出很深情的一面。因為那場戲收音師也不收音，於是我又瘋了。我相機對着他，不停地「嚓、嚓、嚓」。這讓我和哥哥有了第一次對話。哥哥對我說：「你可以不拍嗎？我的情緒有被你的相機影響到了。」我雖然答應了哥哥，不會打擾他拍戲，但後來還是忍不住繼續拍。一而再再而三，哥哥很生氣，他去導演那裡投訴，問王導這個「肥仔」是誰，相機很吵。

當時是一場在馬路上的戲，哥哥要表達出很深情的一面。因為那場戲收音師也不收音，於是我又瘋了。我相機對着他，不停地「嚓、嚓、嚓」，不料卻影響了哥哥入戲的情緒（夏永康攝）

王家衛後來說：「你這樣不行呀，我叫杜可風給你買個滅聲器。」 但當時沒有什麼網購、快遞，總之拿到滅聲器的時候，電影已經拍完了。事後我回想起來，其實我是很自私的，只顧着我自己的照片，沒有理會別人感受。那場戲結束之後，哥哥捉住我，問為什麼我叫你不要拍你還在拍。我說：「對不起，哥哥，如果我拍得不夠多，我真的會死的。是王家衛發工資給我的，如果我沒照片交待，我會睡不着覺。」

「那回來香港後，你幫我拍演唱會吧。」 哥哥說。說這句話之前，他其實沒有看過我的照片，也不知道我拍得怎麼樣，但就因為這件事我認識了哥哥，可能這就是緣分吧！

為張國榮拍攝寫真 哥哥：我想回家

《春光乍洩》的工作結束，回到香港之後，我沒想到真的會接到哥哥的電話。他讓我去他的香港演唱會，幫忙拍舞台照。拍過多少張照片我數不清了，但我幫哥哥做了很多東西。演唱會一路我就跟着他，為他的海報、唱片封面、雜誌等等做過設計。那幾年過一段時間就會見到哥哥，就這樣熟悉起來了，他還會主動打電話給我：「喂，我這裡有一個項目，你想不想接？」 通常他會先問我，我沒有檔期了他就再找別人幫忙。

2000年，有一個日本人想為哥哥出一本寫真集。我們在香港構思內容，那時候我提出想去其他國家拍攝，比如英國之類的。但他說不好，我很記得他說過一句話：「我很想回家。」他想回內地走一走，看一看。

慶幸能夠看到擁有幾千年文化的這塊土地正漸邁向一個新的紀元。紅旗拂蕩，國泰民安。 張國榮為《慶》寫真集撰寫的前言節選

後來就有了這本寫真集，取名為《慶》。相片記錄了他在內地舉行巡迴演唱會期間的生活點滴，上海、北京、杭州、重慶等等。製作團隊就5個人：哥哥、我、我的助手、一個製作人，還有哥哥的經理人陳淑芬。每一次演唱會過後，我們就留幾天在當地拍照。

整本寫真都是哥哥策劃出來的，他設計去哪些地方，做哪些事情。其實我覺得他更像是一個導演，而我是一個拿相機的人，幫他實現想法。拍攝的過程是很放鬆的，就是記錄他的日常。我也沒有用大燈，照片都像街拍一樣，他在裡面展現了最自然的一面。哥哥很喜歡跑到人群裡，到處去看，比如說街上有人在下棋，他就喜歡蹲在那裡看。那些人也不知道他是張國榮。

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在車裡面，我坐在他隔壁，剛好有個員警經過，他發現了車裡的人是張國榮，那個眼神好像在說：「啊，我認得你！」我把這一幕記錄下來。按下快門後，車便開走了。

在杭州西湖的「我心雙印亭」，哥哥主動跟我說：「我想你拍我背後。」於是他就背對着我向前走去了。我拿起相機，拍下了他的背影。那張照片我很刻骨銘心，因為他就走了一次，我只有一次機會，我很緊張。 他不會給我擺pose（拍照姿勢），但每一次都很投入。在北京的時候，我說：「要不你坐在窗邊，我來拍。」他就坐下，只是在休息着。陽光照進來，他很享受，整個狀態都很好。

有一些照片是我偷拍的，這張就是他自己一個人，騎着單車在兜圈，當時他很放鬆，我就拿起相機拍下了。我想拍攝他的狀態，他的心情，而不全是他的樣子。所以整本書裡面沒有很多他正面的照片。那個年代我不是經常回內地，對我來說，一切都有點陌生，也很興奮。所以我也會把一些路人的隨拍，例如小籠包、街道的照片，擺到書本裡面，讓寫真更加立體。

這些石頭，就是哥哥自己在重慶拍的。因為那一趟我有工作沒和哥哥一起去。哥哥說：「重慶部分，你就用我拍的照片吧。」（張國榮攝＠夏永康提供）

這些石頭，就是哥哥自己在重慶拍的。因為那一趟我有工作沒和哥哥一起去。哥哥說：「重慶部分，你就用我拍的照片吧。」 寫真集還有一部分是在他的演唱會上拍的。特別是我在後台拍攝他化妝、換裝。這對我來說很新鮮。明明是馬上就要上台了，他還是很淡定地慢慢換衣服，換髮型，很多人圍着他轉。這些都很好看。

他是天王巨星，但很懂得照顧人

在舞台上，在戲裡，哥哥很有範，很有魅力。舞台背後，他也很會照顧別人。他對所有人都很好，甚至我和我助手，都會被他照顧周到。有時候我會怕騷擾到他，譬如工作人員幫他換衣服、化妝，在帳篷裡。我就在帳篷外等。他就會喊道：

「阿Wing，你是不是在外面？

「是啊。」

「你是不是想進來拍？」

「嗯！」

「那你進來吧。」

我很記得這個細節。因為他很細心，細心到能夠猜到你要什麼，知道我在外面等，但不好意思打擾他，所以，他就主動喊我進來。

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比如那時候在上海，在那家很出名的咖啡店，我們準備拍一些照片。我坐着，調試相機參數。他知道我喜歡喝咖啡，就說要跑去幫我買。我站起來攔住他：「你不要啊，那邊很多Fans，不方便吧？」「你坐下工作，我去買吧。」哥哥回答道。他是明星，為我這個攝影師買咖啡。我是很感動的。就是哥哥會放下自己的身份，「你這麼忙，我去幫你做一些事情。」

哥哥細心待人的性格，一直影響到我現在。當然他對藝術上的追求，其他人也是學不到的，譬如在澳洲拍MV，他會說不如在直升機上面拍下來。除了天馬行空想法，他還會提供解決和執行的辦法，想着要怎樣方便你去實現。這一點也影響到我。

他去世後，有很多記者聯繫我，想拿哥哥的照片。我當時不知道如何是好，會害怕。於是我就去問哥哥經理人陳淑芬意見。後來我們兩人都覺得這個時候不適合這樣做。所以就拒絕了所有記者的要求。到了十年後，因為要搞紀念活動，我們才決定把照片公開，當時出了一本紀念冊。

我不懂攝影。

我的攝影技術幾乎等於零。我跟攝影真正產生聯繫是因為一部電影。16歲的時候，我看了許鞍華的《投奔怒海》。林子祥在戲裡面使用了一部Nikon單反相機，他是一個記者。當年我對攝影一無所知，只知道林子祥很型，所以很想把這部相機買回來，因為我也想型一點（笑）。於是我開始做兼職賺錢，下課了就去打工，終於存夠了錢買下偶像的同款相機。在八十年代，有一部單反相機可算是大件事了。所以可以說，是許鞍華帶我走進了攝影世界。

林子祥在《投奔怒海》裡面使用了一部Nikon單反相機，他飾演一個記者。當年我對攝影一無所知，只知道林子祥很型，所以很想把這部相機買回來（《投奔怒海》劇照）

但其實相機買回來之後我也不怎麼會用。於是我報了一所夜校的攝影班，開始學習。結果這個課程也不教攝影技術，更多的是照片的賞識，所以我在技術層面上幾乎等於零。到後來我做了攝影師，其實技術也沒有很強。拍照就只會用AUTO（自動擋），甚至連光圈、打燈、測光這些我也不是特別理解。我只是把自己喜歡的、有感覺的東西拍下來。你說為什麼要這樣做，我真的不知道。

以前我的照片經常會朦。有一些人說，你的照片很有味道啊！其實，是我真的忘記開自動擋，沒有對上焦的而已。但是有時候，又因為這些錯誤，讓整件事有趣，也反而漸漸成了我的風格。

跟王家衛工作全靠估

1991年，我在加拿大讀完大學回來香港。當時我在一個攝影比賽中勝出了，獎金是一萬港幣。對於剛畢業的我，那可是一筆不少的收入了。我一半給了我媽，另一半買了部鋼琴。到現在這部鋼琴一直跟着我。因為這個比賽的關係，一直到95、96年，都會有一些雜誌來找我做攝影，比如《號外》。有時候也會接一些唱片封面、樂隊演出拍攝的活，所以就開始經常拍照。後來，在朋友葛民輝的介紹下，認識了王家衛。他當時接了一個日本時裝的廣告，我去當其中一個攝影師。湊巧的是，他們最後選了我的照片去做廣告硬照。

我很欣賞王家衛，對我來說他的所有東西都很前衛的。但是，幫王家衛工作就是要猜，因為他永遠不會正面告訴你，他喜歡什麼，你應該怎樣做。所以我一直會提心吊膽，儘量去多嘗試，希望做到他滿意為止。

我一直覺得自己不懂攝影，但又不夠坦白。那時候王家衛邀請我去當《春光乍洩》的劇照師，按理說我應該直接告訴他我不懂，不夠資格接這份工作。但我還是答應了他的邀約，而且劇照出來的效果他居然也滿意，這是運氣。後來我還幫王導的《花樣年華》、《2046》拍過劇照。

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我為很多演員和歌手拍過照片。除了哥哥，還有張曼玉、梁朝偉、張學友、莫文蔚、舒淇等等。可能因為我一開始是拍劇照的關係，基本上每次拍攝演員，我都是讓他們自由發揮。我會以第三者的身份去觀察，這樣出來的效果很好。其實就算是同一個情緒，每一個人的演繹或者表達方法是不一樣的。

就好像這張為《i-D》雜誌拍攝的照片，那時候張曼玉在桂林，一下車就坐在草地上，我就馬上拿相機去拍。來到這樣的一個大空間，她就是很開心，那個狀態就是很真實。其實我更加喜歡實驗性的東西，甚至有時候我明知道這樣做是錯誤的，但我偏要繼續。剛畢業的時候我整天老是想着，回來香港要做一點非主流的事情。所以就不斷去嘗試，去做一些大家眼中認為是錯的事。

就好像這張為《i-D》雜誌拍攝的照片，那時候張曼玉在桂林，一下車就坐在草地上，我就馬上拿相機去拍。來到這樣的一個大空間，她就是很開心，那個狀態就是很真實（夏永康攝）

其實我更加喜歡實驗性的東西，甚至有時候我明知道這樣做是錯誤的，但我偏要繼續。94年王菲的專輯《胡思亂想》，這個封面就是我的實驗之一，我只是把列印出來的字剪碎，用透明膠帶把它們拼貼起來，花了一個晚上就把設計原稿給做好了。這樣的手工活兒最終都可以面世，實在讓我意想不到（王菲《胡思亂想》唱片封套）

94年王菲的專輯《胡思亂想》，這個封面就是我的實驗之一，我只是把列印出來的字剪碎，用透明膠帶把它們拼貼起來，花了一個晚上就把設計原稿給做好了。這樣的手工活兒最終都可以面世，實在讓我意想不到！

今年55歲了，但我一直在試驗新的東西，嘗試挖掘更多的可能性。現在我有廣告會去拍，上一年也有參與電影工作。我覺得電影世界裡面有很多東西，我到現在也不明白。所以很想去嘗試。現在最常用的相機，就是IPhone了。當然也會喜歡用菲林機。我依然喜歡，菲林帶給人猜不到結果的感覺，那種拿到相片後發現曝光，或者對焦錯誤了的「驚喜」，我很享受。

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