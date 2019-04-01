【張國榮逝世16周年】袁文傑千字文悼念　側面印證哥哥好Nice

4月1日，對香港人來說並不是甚麼愚人節，而是一代巨星張國榮的死忌。距今已經16年，但時間卻沒有令人忘記哥哥的身影，他的作品被永恆傳頌，他的歌聲，他的神情一直默默地陪著香港人。

袁文傑，1991年開始入行，1992年不出樣的客串一幕《家有囍事》裡的「家明表哥」，與哥哥有過一場對手戲。對其他人來說，或者微不足道，但對袁文傑來說，這卻是人生大事。

當年哥哥與毛姐在門外分別等待自己的「婉君表妹」和「家明表哥」，相信大家都好深刻。

+ 8 + 7 + 6

袁文傑回憶自己當年以特約身份入組，當時視哥哥為偶像的他，一到場已經緊張到不得了。到真的和哥哥開戲之，還因為未扣衫鈕，而得到哥哥的細心關懷，親手為他扣上。在休息的時間，袁文傑被哥哥熱情、友善對待，於是他也膽粗粗地將自己事前準備的哥哥寫真、場刊拿出來要求簽名，當然哥哥沒有拒絕，然後展開一段令袁文傑一生難忘的對話。

袁文傑今日在Facebook上出千字文緬懷哥哥。（網上圖片）

+ 5 + 4 + 3

以下是袁文傑的Facebook全文：

這些年來，家明表哥是誰，都有引起一些人興趣，但就在成為家明表哥的那個晚上，這一晚，成了我永不磨滅的回憶⋯⋯

知道這晚有Leslie, 也要和他同場。到了現場，收到劇本對白，才知，那是一場「對手戲」，也是我的運氣，很開心擔心，畢竟才從訓練班出來不久，但Leslie是我最愛最欣賞的，那晩，我帶了一個旅行袋，內裡卻全是他的寫真集與特刋（刊）⋯⋯

衣服是自備，搞好頭妝，在大屋外拍攝場地等待，目光瘋狂掃視—-在那裡？沒多久，便停頓在一個方向...Leslie，是那麼氣定神閒，坐在大屋門前石階之上，我不知他是否注視著什麼反正我只注視他！埋位了，還有演技十分十分出色的毛姐（毛舜筠），還有婉君表妹，排了數篇對白、行位，到底有那個詞可形容我當時的緊張？！面對面，Leslie突像發現了什麼似的，伸出手，原來幫我扣好未扣得整齊的西裝鈕扣，然後笑笑的送上一句：「你咁點做小生呀」⋯⋯我除了尷尬笑，也就只有尷尬笑，此外，站得更加筆直了！而正式action前一刻，我終於向Leslie說了這句：「Leslie你真係好靚仔！」這是我當晚最流𣈱最自然的一句！Leslie禮貌笑笑：「wah~你唔好咁啦」，説著時他的手輕輕撫摸一下胸前...

這一埸戲終於完成，可以休息一會。經過他們休息的房間，見到Leslie坐在裡頭，Leslie也見到我，然後他提起手示意，再説：「入嚟坐低唞下吧！」自己發呆了一陣，又似是受到指令般，乖乖坐下。見到毛姐、琴姐、蘭子，但説過那些話已記不起了，跟著，又陸續離開房間，只剩Leslie和我...我這個fans終於露出真面目，抖膽向Leslie說：「我帶了幾本你的寫真集、特刊，可以給我簽名嘛？」這回似是我指令般，Leslie又是很有禮貌一笑：「好呀！」然後我以最快速度（但不能跑）到另一房間打開旅行袋拎出數本書又以最快速度回到他眼前，過程中很焦慮，生怕稍遲了任何一刻也錯失了這機會...之後，Leslie先問我的名字，很有心機地，在封面、或封面揭開的第一頁，先寫我的名字，再簽下他的名字，我跟Leslie說，這本寫真在出街第一天便搶購了。然後，Leslie向我説：「盛傑，在這幾本書入面，有那一幅相你認為最靚的，我幫你簽多個。」好呀，這是我馬上的反應，但在那0.03秒間我要作出決定，尤如大考，揀的，又是否Leslie也認為最靚的？！我隨即再拎起、翻開那本四方型狀封面，由「博益」出版，陳小寶先生撰寫的特刋（刊）內的其中一頁，那是一幅朦朧意境單色照片，我見到，Leslie臉上露出一個很滿意笑容：「你覺得呢幅最好？我都覺得係呀⋯⋯」

再在這幅照片上多簽一個，那刻開心到不得了，是因為㨂了一幅Leslie很滿意的照片！Leslie然後解釋道：「本來拍攝這唱片封套時，是另一些服裝，化好妝set好頭，但出來的感覺總不滿意，於是洗頭、卸妝、換衫，很自然的再拍，結果出來感覺幾好！」我説：「好靚！」最美好的，不修飾的都是美好！那一幅照片，便是來自Leslie在新藝寶時期第五張full album,一張重新演繹别人歌曲時的專輯～‘Salute’所拍攝的。之後，我提到其實頗喜歡他一首’從未可以’，Leslie又反問我：「那麼’ Dreaming’呢，我放了很多心機去唱的！」「當然也鍾意了！」跟著毛姐再入來休息，拿起特刋（刊），揭到一幅70年代照片，指著哈哈大笑；另又揭開一幅告別演唱會的照片，Leslie提到：「幸好那時食得肥...」想必是演唱會太辛苦勞累，要儲備來消耗。然後我突然提到：「我媽媽也很喜歡你，她仍然叫你做‘毛頭’」...

也不知休息了多久，跟著便要拍攝大廳內的一場戲（即宣佈和婉君表妹一起），連百鳴哥、關海山前輩也在了，完成後如釋重負，要離開了，主角們繼續，但他們在寒暄，自己回提供給特約演員房間更衣，心想，不知能否找到Leslie向他道謝，正準備拎著旅行袋離開（已先慎重檢查好了那幾本寫真特刊），撇見Leslie在門外經過，一出門外，Leslie已先説：「拜拜，唔好漏低物件！」「係！拜拜Leslie!」

那個年代，我沒有追星，欣賞演唱會也是隔了一個距離，但能和最愛最欣賞的偶像近距離交談、演出，這是自己的運氣。有時候我會諗，若放在現在，還可能跟Leslie合照留念，不過，這樣也好，這些回憶，就一直存在我腦海裡，連同往後也有數次現場看到Leslie一樣，無需要太多，這些片段，就算失憶了也是永不磨滅的！

*「毛頭」是一個角色，由Leslie去演繹，來自80年代頭麗的電視劇集‘浮生六劫’，Leslie實在處理得太出色，記得那時全家人起追看，常聽媽媽讚Leslie做得好好！我突然想到，可能我也受到媽媽影響！

*陳小寶先生撰寫的特刋（刊）裡，曾提到Leslie當時在韓國受歡迎程度數一數二，剛開始便要驟停相當可惜（因為退休）！近日，欣賞某套韓國電影，結尾前那仿效《英雄本色1&2》的場景，重要是，響起了‘當年情’，有一陣子激動，也竟那麼接近4月1日...散埸，我一邊努力不懈向Jackeline解釋當時Leslie和《英雄本色》影響韓國如何深遠......

《英雄本色》真係好經典。

即刻投票，揀選你心水男、女主角，仲有你最撐嘅香港電影，即有機會獲得戲飛。《香港電影我撐場．民選大獎2019》投票專頁：https://voteforhkmovies.hk01.com/