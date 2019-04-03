范冰冰被爆被拘留期間毫無私隱　曾透露自己被軟禁

內地女星范冰冰去年因為捲入逃稅風波，演藝事業跌入谷底，也掀起影視圈一陣查稅風波。在調查期間關於冰冰的傳言滿天飛，她的行蹤亦成謎，在幕前猶如人間蒸發一樣，外界對她議論紛紛，更有不少外國媒體都關注事件。美國知名雜誌《Vanity Fair》日前在網上發布了一篇關於內地女星范冰冰的長篇報道，該報道除了回顧冰冰的演藝生涯之外，還披露了她捲入逃稅風波後的情況。

范冰冰去年捲入逃稅風波後「神隱」百幾日，網上傳聞滿天飛，一度傳出她被拘留。（視覺中國）

名為May Jeong的記者在報道中提及，據一位與冰冰相熟的監製透露，冰冰最近多數時間都留在家中，發下微信、練習英語、接待來訪的朋友以及做慈善活動。但就在她去年被舉報偷稅漏稅之初，冰冰一度維持着正常的日常生活：她去看了一場Celine Dion的音樂會，去西藏參加慈善活動，還參觀了上海的一家兒童醫院。之後在7月的第一個星期，她取消了與一間影視製作公司的會面，並通知對方她已被軟禁。

冰冰近年堅持遠赴西藏做公益，更和男友李晨同行。（視覺中國）

冰冰的不知所蹤不止令粉絲憂慮，更在業內同行中引起恐慌，各種陰謀論傳出。報道中透露她遭到「監視居住」拘留，關押在江蘇郊區的一個度假勝地。「監視居住」是指偵查機關責令犯罪嫌疑人不得擅自離開指定的住所，並對其行動加以監視的一種強制措施。該措施可將嫌疑人關押在一個秘密居所長達6個月，期間不能與家人及律師聯繫。May Jeong指還有知情人士透露冰冰是被便衣警察帶走，在被拘留期間，她被禁止發表公開言論及使用手機，不允許有任何隱私，甚至連沖涼都沒有隱私。

冰冰被爆逃稅後，有傳她原本有份參演的《355》也換角。（視覺中國）

冰冰傳出被拘留的消息後，首度現身時以全黑造型及黑傘掩護下出現。（視覺中國）

May Jeong指冰冰去年10月在微博公開向社會大眾道歉後，一直保持低調，她本人及經理人都拒絕了《Vanity Fair》的訪問。雖然冰冰在幕前銷聲匿跡，但近日網上流傳她將會復出的消息，早前她罕有露面出席一間美容院的開幕禮，日前又被網友目擊與媽媽現身北京，更有報道指冰冰身形圓潤了不少，加上出入都穿平底鞋，惹來外界猜測她已懷孕，令她將會與男友李晨在這個月結婚的傳聞甚囂塵上。雖然冰冰未有回應，但不少粉絲都十分關注她的消息，不知道冰冰會回歸家庭或是復出為事業拼搏呢？

冰冰男友李晨前年求婚成功，有傳兩人將會在這個月拉埋天窗。（微博圖片）

冰冰早前出席好友美容院開幕禮。（微博圖片）