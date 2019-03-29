《Vanity Fair》長文讚范冰冰：整個荷里活都沒有像她一樣的明星

美國知名雜誌《Vanity Fair》日前在網上發布了一篇關於內地女星范冰冰的長篇報道，該報道將會刊登在雜誌4月刊中。這篇在標題中就稱冰冰為「世界上最知名的電影明星（the World’s Biggest Movie Star）」的長文，除了回顧冰冰的演藝生涯之外，還以去年的「陰陽合同」為切入點，描述了她捲入逃稅風波為內地電影業和娛樂圈帶來的衝擊和影響。

范冰冰不止在內地備受關注，在國際上也知名度甚高。（視覺中國）

該報道由一位名為May Jeong的記者撰文，她是一位駐阿富汗的調查記者，曾為《紐約時報》（New York Times）、《倫敦書評》（London Review of Books）、《金融時報》（Financial Times）、《Harper’s》等世界知名雜誌刊物撰稿。當中最著名的就是她2016年在美國新聞網站《The Intercept》發表的《Death from the Sky》，這是一篇美國軍隊誤襲阿富汗昆都士無國界醫生醫院的調查報道。雖然May Jeong曾因多篇戰地報道獲獎無數，但這次深入調查一位內地女星，實屬罕見。

《Vanity Fair》將在4月刊中刊登這篇名為「“她最大的錯誤是被抓到了”：世界最知名的的電影明星范冰冰神秘消失背後不為人知的故事」。（網站截圖）

May Jeong指冰冰是全中國收入最高的女星，淨資產估計達1億美元（約7.85億港元）。她提到冰冰在微博擁有6,290萬粉絲，她標緻的「瓜子臉」被視為最理想的美貌，還引來大批女性以她為範本去整容。擔任多個國際品牌代言人的冰冰，在全世界都享負盛名，曾客串演出內地版《鐵甲奇俠3》（Iron Man 3）及《變種特攻：未來同盟戰》（X-Men: Days of Future Past），去年還接拍了動作片《355》，與4位荷里活女星包括謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）、彭妮露告絲（Penelope Cruz）、瑪莉安歌迪亞（Marion Cotillard）及雷碧達尼安高（Lupita Nyong’o）合作，四人還齊齊亮相康城電影節，可惜因為逃稅事件，有報道指劇組已決定換人。

冰冰曾參演《變種特攻：未來同盟戰》（X-Men: Days of Future Past）。（網上圖片）

冰冰去年與謝茜嘉積絲婷（Jessica Chastain）、彭妮露告絲（Penelope Cruz）、瑪莉安歌迪亞（Marion Cotillard）及雷碧達尼安高（Lupita Nyong’o）齊齊亮相康城電影節，宣傳《355》。（視覺中國）

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報道評價冰冰「很難準確描述她的形象，因為整個荷里活都沒有像她一樣的明星。」作者還大讚冰冰集合了4位奧斯卡影后的優點：「擁有妮歌潔曼（Nicole Kidman）的魅力、茱莉亞·羅拔絲（Julia Roberts）的陽光開朗、珍妮花·羅倫絲（Jennifer Lawrence）的堅強，以及珊迪娜·布洛（Sandra Bullock）的票房號召力。」回顧冰冰早期的演藝生涯，她因為劇集《還珠格格》爆紅，陪着不少觀眾成長：「對中國的千禧世代來說就像是愛瑪·屈臣（Emma Watson）一樣。」

冰冰曾多次踏上國際影展紅地氈，更多次被外媒報道。（視覺中國）

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May Jeong大讚冰冰態度專業、努力、友善，但因為逃稅事件，冰冰形象跌入谷底，她大篇幅報道了冰冰逃稅事件對整個內地演藝圈的影響。實際上在調查期間關於冰冰的傳言滿天飛，她的行蹤亦成謎，不少外國媒體都關注事件，最後文章總結到：「作為全世界最知名的失蹤人士，可能也有積極的一面。」

冰冰男友李晨前年求婚成功，但自從逃稅事件後，兩人低調了不少。（微博圖片）

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