《Vanity Fair》長文讚范冰冰：整個荷里活都沒有像她一樣的明星

美國知名雜誌《Vanity Fair》日前在網上發布了一篇關於內地女星范冰冰的長篇報道,該報道將會刊登在雜誌4月刊中。這篇在標題中就稱冰冰為「世界上最知名的電影明星(the World’s Biggest Movie Star)」的長文,除了回顧冰冰的演藝生涯之外,還以去年的「陰陽合同」為切入點,描述了她捲入逃稅風波為內地電影業和娛樂圈帶來的衝擊和影響。

該報道由一位名為May Jeong的記者撰文,她是一位駐阿富汗的調查記者,曾為《紐約時報》(New York Times)、《倫敦書評》(London Review of Books)、《金融時報》(Financial Times)、《Harper’s》等世界知名雜誌刊物撰稿。當中最著名的就是她2016年在美國新聞網站《The Intercept》發表的《Death from the Sky》,這是一篇美國軍隊誤襲阿富汗昆都士無國界醫生醫院的調查報道。雖然May Jeong曾因多篇戰地報道獲獎無數,但這次深入調查一位內地女星,實屬罕見。

May Jeong指冰冰是全中國收入最高的女星,淨資產估計達1億美元(約7.85億港元)。她提到冰冰在微博擁有6,290萬粉絲,她標緻的「瓜子臉」被視為最理想的美貌,還引來大批女性以她為範本去整容。擔任多個國際品牌代言人的冰冰,在全世界都享負盛名,曾客串演出內地版《鐵甲奇俠3》(Iron Man 3)及《變種特攻:未來同盟戰》(X-Men: Days of Future Past),去年還接拍了動作片《355》,與4位荷里活女星包括謝茜嘉積絲婷(Jessica Chastain)、彭妮露告絲(Penelope Cruz)、瑪莉安歌迪亞(Marion Cotillard)及雷碧達尼安高(Lupita Nyong’o)合作,四人還齊齊亮相康城電影節,可惜因為逃稅事件,有報道指劇組已決定換人。

報道評價冰冰「很難準確描述她的形象,因為整個荷里活都沒有像她一樣的明星。」作者還大讚冰冰集合了4位奧斯卡影后的優點:「擁有妮歌潔曼(Nicole Kidman)的魅力、茱莉亞·羅拔絲(Julia Roberts)的陽光開朗、珍妮花·羅倫絲(Jennifer Lawrence)的堅強,以及珊迪娜·布洛(Sandra Bullock)的票房號召力。」回顧冰冰早期的演藝生涯,她因為劇集《還珠格格》爆紅,陪着不少觀眾成長:「對中國的千禧世代來說就像是愛瑪·屈臣(Emma Watson)一樣。」

May Jeong大讚冰冰態度專業、努力、友善,但因為逃稅事件,冰冰形象跌入谷底,她大篇幅報道了冰冰逃稅事件對整個內地演藝圈的影響。實際上在調查期間關於冰冰的傳言滿天飛,她的行蹤亦成謎,不少外國媒體都關注事件,最後文章總結到:「作為全世界最知名的失蹤人士,可能也有積極的一面。」

