廣電局月尾實行未成年人節目新規：不得包裝炒作明星子女

內地近年有不少親子類真人騷綜藝節目推出，好似《爸爸去哪兒》、《爸爸回來了》、《不可思議的媽媽》等，令一班藝人子女廣為人知，圈粉無數。 今日（3日），國家廣播電視總局發布新規，強調未成年人節目不得宣揚童星效應或者包裝、炒作明星子女。

國家廣播電視總局（簡稱：廣電總局）發布的《國家廣播電視總局第3號令：未成年人節目管理規定》，總共有6個章節，40條規定。

在第二章《節目規範》中，強調未成年人節目不得宣揚童星效應或者包裝、炒作明星子女。節目內容不能含有渲染暴力、血腥、恐怖，教唆犯罪或者犯罪方法；除健康、科學的教育之外的涉性話題、畫面，以及不能肯定、讚許未成年人早戀，過分強調或者過分表現財富、家庭背景、社會地位等規定。

李小鵬曾帶女兒奧莉參加綜藝節目《爸爸回來了》，因奧莉樣貌甜美可愛，因此受到不少觀眾關注。（IG圖片）

此外，廣電總局還明確表示，國產原創未成年人節目應當積極體現中華文化元素，使用外國人名、地名、服裝、形象、背景等，應當符合劇情需要。不知道這是否代表不能在節目中使用英文名？

在法定假日、寒暑假每日早上8點至夜晚11點，以及法定假日同寒暑假之外時間的每日下午3點至夜晚10點，播出的節目應適宜所有人群收聽收看，未成年專門頻率頻道在每日下午5點至夜晚10點之間應當播出國產動畫片或者其他未成年人節目，不得播出影視劇以及引進節目，如一定要播出優秀未成年人影視劇，需符合國務院廣電主管部門的要求。如有違反提及的這幾條規定，將由縣級以上人民政府廣播電視主管部門責令限期改正，給予警告，可以並處3萬人民幣（約3.5萬港元）以下的罰款。

據悉，這40條規定將於4月30日起執行。

國產卡通片《大頭兒子小頭爸爸》。（網絡圖片）

早前兩檔親自真人騷節目《爸爸去哪兒6》，以及《想想辦法吧！爸爸》都未有播出，想必同這個條令都有所關聯。

新規發布後，在網絡引起很大迴響，有網友質疑「炒作的定義算什麼？小朋友因好奇好玩自己想要參加節目錄製算不算？炒了沒有紅，所以沒有被發現，算不算炒作？」、「界線太糊了」、「明星子女上節目不都是明星父母自己帶去嗎？誰想炒還不一定。」等。