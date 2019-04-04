最強「獎金獵人」洪天明慘被追數　洪天明親自回應獎品去向

由曾志偉主持《獎門人》系列多年來大受歡迎，當中洪天明更為節目擔任32次嘉賓，由於他是得到最多獎金獎品的大贏家，更被冠以「獎金獵人」稱號。事隔多年，一眾網民近日竟跟洪天明清算「壽司數」，讓人哭笑不得！

洪天明是《獎門人》的鐵腳！（圖片來源：視覺中國）

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過往每一集獎門人最後的贏家都會得到獎品非常豐富，當中2萬件的花之戀壽司及龜苓膏更是例牌獎品！最近就有網民惡搞，在維基上有關洪天明的資料，寫道：「洪天明曾在遊戲中，勝出二萬件花之戀壽司，多國元首下令勢必不惜一切奪回這兩萬件花之戀，洪天明大驚，結果得獎當晚花了十小時，最終成功把兩萬件花之戀吞到肚子內。」內容相當搞笑，而該資料現時亦被刪除。

不少網民猜測夠食一世！（圖片來源：視覺中國）

亦有網友稱洪天明是花之戀的代言人！（圖片來源：視覺中國）

對此，洪天明就回覆指：「節目當天已經派晒畀朋友！」，而根據上過33次獎門人的吳家樂亦曾表示：「一做完節目真係一大疊coupon送俾嘉賓。我哋大多數都會即晚係化妝間睇下大家想要邊啲，分嚟分去，可能我有壽司其他人有龜苓膏，睇下有咩啱用，咁大家起碼都有唔同嘅獎品，我都未試過要晒全部嘢。我印象中有洪天明，劉曉彤，朱咪咪同林敏驄經常交換coupon。」

他亦出名十分玩得！（圖片來源：視覺中國）