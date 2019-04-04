【多圖】陳茵媺IG曬與陳豪甜蜜片段狂放閃　鏡頭前冧爆錫錫

4月1日是陳茵媺（Aimee）的38歲生日，老公陳豪為了同老婆慶生，就跟3個小朋友一家五口到外地旅行，來個「Birthday Trip」。日前，Aimee就在IG大曬自己的泳衣相，見她一時穿上黑色「一件頭」泳衣坐在沙灘椅上，一時又穿上花花泳衣擺甫士，身材fit爆，一點都不似三子之母啊！

Aimee早前在IG罕有地分享自己的泳衣相，身形仲好好！（陳茵媺IG圖片）

今日（4日）Aimee又再上載影片到IG，影片就以她自己和老公陳豪做主角，裏面有不少Aimee的泳裝靚相和旅行花絮如坐船出海和玩浮潛等等。見他們兩公婆甜到漏，一時又依偎在一起玩selfie，一時更在鏡頭前錫錫，即使結婚6年，依然好似新婚咁sweet，閃到爆啊！Aimee在影片下寫道「Birthday adventures」，相信在外地渡過了愉快的幾天呢！

影片中，Aimee同陳豪玩selfie，勁開心。（陳茵媺IG截圖）

Aimee當年贏得2006年香港小姐后冠後，主力在TVB拍劇，直到2013年和陳豪拉埋天窗，2014年就宣布暫時淡出娛樂圈照顧家庭，專心做老公背後的女人，2015年曾復出拍電影。Aimee在2013﹑2015和2016年4年抱3，誕下大仔Aiden﹑二仔Nathan和細女Camilla，組織一家五口，仲成日在社交平台曬家庭照，勁幸福。

Aimee常常post一家人的照片上社交平台。（陳茵媺IG圖片）

而Aimee同陳豪其實在今年情人節期間撇低仔女，二人世界到西班牙旅行，當時Aimee更在IG同大家分享準備給老公的情人節禮物，就是一本放滿了他們由拍拖到結婚後的相片的相冊。結婚6年依然咁恩愛，真係模範夫妻啊。

今年2月時，Aimee也同老公二人世界，浪漫遊西班牙。（陳茵媺IG圖片）

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