泰國男人扮女裝逃兵役　自爆靠假胸瞞騙過海

每年的四月份就是泰國的徵兵季節，在這個時候只要年滿21歲未自願參軍的泰國男人就必需依法進行抽籤服役（有特殊對象同情況者可免），否則就屬違法行為。而近來泰國人氣男星25歲的James Ma就暫停攻讀碩士學位，選擇放棄延期服役，日前他就親身去到現場進行體檢同抽籤，引來海內外不少網民關注，最後他抽到黑籤等同於免役（紅籤則需服役），即令現場粉絲高興不己。

James Ma日前去抽籤引來海內外粉絲關注。（網上圖片）

James Ma平常心面對兵役問題，不過則有人為了不想服役就會想盡一切辦法逃避，最跨張的莫非就是進行變性手術。最近當地則有一名男子男扮女裝成功逃過兵役，事後更在社交網站炫耀自己是戴假乳房欺騙所有人，被廣大網民鬧爆，認為他如此做法會引來日後軍方對變性人的檢查更嚴。

Kang為了逃避兵役而走去變性。（網上圖片）

該名男子梳著長髮化著濃妝，身穿藍色套裝的他在西裝外套下疑似真胸上陣，乍看之下則同人妖無誤，好容易令人信以為真。沒想到事後他在社交網站坦言，自己是戴假乳房蒙騙過去的，並且不畏言講到這一款是在中國買入，還非常自豪表示如果這個Size（胸部）不給通過的，真的不知說甚麼好。正因為他如此囂張，有網友就踢爆他私下是經常以男裝示人的，覺得他這個做法實在太過份，可能會令軍方日後對變性人的檢查更嚴。但他仍然無理網友的責鬧，還直言從前就有人這樣做，更令網友怒火衝天湧進他的社交網站留言指責，但他就眼不見為淨最後更將社交網站關閉。

男扮女裝的男子，私下其實經常以男裝示人。（網上圖片）

他在網上晒出自己不用服兵役。（網上圖片）

根據他所講從中國買回來的假胸，經過翻查得知應該是一款名為「假胸矽膠」的產品。在內地著名購物網站款式應有盡有，而且有不同的Size選擇（A Cup 到F Cup），還例明有不同膚色提供，就好似亞洲黃﹑古銅色﹑貴婦白﹑少女白…最便宜199（約230港幣）人民幣就有，最貴則是1768（約2065港幣）人民幣價錢相差甚遠。矽膠的質地大多偏軟性的，，因此一般胸部整形手術都會選擇這一種物料。

購物網站多得是這一類名為「假胸矽膠」的產品發售（網上圖片）

根據泰國的特殊服役案例，只要被軍方認為是心理異常或者生理異常者，就可免除變性人服役。現今軍方就將這一類變性人列為「胸部畸形」，隆乳又女性化的男子都能免役，但他們事先就要向軍方報導。其他免役的就有高級僧侶﹑教士﹑身體不適合者（殘缺）﹑不俱備充任士兵資格特殊地區居民﹑已完全變性手術的第三類人，但假如在兵源不足的時候，帶有女性胸部的男性都可能會被征招入伍。