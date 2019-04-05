【權力遊戲】Cersei因病缺席首映禮　Brienne飄逸現身搶眼過龍母

HBO劇集《權力遊戲》（Game of Thrones）還有10日便迎來第8季。昨日（5日），在作家George Raymond Richard Martin的帶領下，一眾主創角色，包括已在劇中身故、飾演Ned Stark的辛賓（Sean Bean）以及「Khal Drogo」積遜莫瑪（Jason Momoa）齊聚紐約Radio City Music Hall，出席首映禮，順道聚舊。

當晚在8年間參演過《權力遊戲》的大量演員都盛裝打扮，亮相紅地氈。「龍母」Emilia Clarke身穿Valentino 2019秋冬成衣系列灰湖水藍薄衫長裙，配上深漿果色唇膏，呼應其角色性格，氣場十足。

「龍母」Emilia Clarke身穿灰湖水藍Valentino長裙，配以深漿果色唇膏，氣場十足。（GettyImages）

飾演Sansa的Sophie Turner，身穿Louis Vuitton 2019秋冬成衣系列黑色吊帶禮裙，與未婚夫、Jonas Brothers成員Joe Jonas甜蜜放閃。據悉，她已邀請「妹妹Ayra」Maisie Williams擔任伴娘，同樣以一襲Miu Miu黑色吊帶裙亮相的Maisie Williams與「姐姐」的服裝相呼應，默契十足。

Sophie Turner與未婚夫歌手Joe Jonas攜手亮相紅地氈。（GettyImages）

身穿Miu Miu黑色吊帶裙亮相的Maisie Williams與Sophie Turner的禮裙相呼應。（GettyImages）

Sophie Turner攬住已經「死去」的「King Joffrey」——Jack Gleeson，另一旁的未婚夫「一臉疑惑」，相當搞笑。（IG圖片）

同樣以情侶檔出席的還有飾演Jon Snow的Kit Harington和太太Rose Leslie（劇中飾演Free Folk的Ygritte）。一襲Oscar de la Renta 2019春季系列紅色珠飾羅緞楓葉刺繡長裙，襯得Rose Leslie的肌膚越發亮白，一旁的Kit Harington則身穿全黑西裝套裝。

身為主角之一的Kit Harington，與太太Rose Leslie現身首映禮。（GettyImages）

一米九Brienne飄逸登場成功搶fo

而這晚紅地氈上最吸睛的，一定非「男人婆」「Brienne of Tarth」Gwendoline Christie莫屬。Gwendoline於《權力遊戲》中總是扮相帥氣，英氣十足，有如男兒漢。在爾虞我詐、各懷鬼胎的角色中，她卻依然正直無私，保護Catelyn（Ned Stark妻子）的兩個女兒（Sansa與Arya），深得觀眾歡心。她以Iris van Herpen的訂製裙「Shift Souls」登場，寬大輕柔的印花袖擺隨風飄起，宛如漫天踩下，舉手投足間都彰顯Gwendoline的女王風範，加上她1.91m的身高，霸氣全開，令人望塵莫及，成功從「龍母」Emilia Clarke身上「搶fo」，成為全場焦點。

身高1.91m的Gwendoline Christie穿上Iris van Herpen的定制裙「Shift Souls」霸氣十足，絕對是全場焦點。（GettyImages）

令人驚喜的是，已經在劇中一早「過世」的「Khal Drogo」積遜莫瑪（Jason Momoa）亦有現身撐場，攜太太Lisa Bonet一同亮相，積遜還將頭貼在Lisa頭上，十分恩愛。

以便裝行紅地氈的積遜莫瑪依然帥氣。（GettyImages）

另外，離開大家多年的「爸爸」Sean Bean也有現身，一身西裝型格十足。（GettyImages）

身體抱恙 Lena Headey缺席

首映禮眾星齊集，獨欠「惡女」Cersei Lannister，原來因病未能出席。飾演Cersei的Lena Headey在IG寫到：「沮喪、心碎仍不能掩蓋我的失望，因為我今晚無法前往紐約參加最後一季首映禮。我討厭生病，還要在這個時候！」而「龍母」Emilia Clarke、「灰蟲」Raleigh Ritchie等也紛紛留言為她打氣，稱大家的心都在一起。

Lena Headey因病缺席最終季首映禮，在IG訴苦。（IG圖片）