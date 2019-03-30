【權力遊戲】終極一季紀錄片5月底播　觀眾個人視角探索製作秘聞

神劇經典《權力遊戲》（Game of thrones）終極一季，將於香港時間4月15日首播，每集製作預算逾一億港元，很多Fans都好奇，到底這套劇如何拍得成？

過去一年來，英國著名電影製作人Jeanie Finlay一直追隨《權力遊戲》第八季（最終季）的劇組，以記錄這部電視劇最雄心勃勃也最錯綜複雜的最終季製作過程，並將之製作成紀錄片《Game of thrones: The last watch》。會在最終季大結局播出的一周後，於5月27日（星期一）早上9時在HBO GO及HBO獨家播出，與美國同步播放。

該紀錄片將帶觀眾來到北愛爾蘭的工作室、野外片場和停車場，在泥濘和血肉中揭示劇組和演員為了將Westeros這幻想世界活現觀眾眼前，在拍攝過程中所面對的辛酸與挑戰。該紀錄片將於同日晚上10時重播，而訂戶亦可透過HBO On Demand收看。

《權力遊戲》將於香港時間4月15日早上隆重首播！

這部紀錄片將帶領觀眾，以個人視角窺看《權力遊戲》第八季的製作過程，貼身披露從未公開的幕後片段。觀眾將可在片中看到劇組和演員如何應對極端天氣、緊迫的製作限期和渴望劇透的狂熱劇迷。這不僅是一部記錄製作過程的紀錄片，亦是一個有趣而又感人的故事，以親切幽默的方式，刻畫出在創造一個新世界後卻不得不與它道別的矛盾心情。

點擊下圖欣賞《權力遊戲》第八季的精彩劇照（呢啲角色仍然生存）：

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