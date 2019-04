【權力遊戲】終極大戰震撼場面曝光！　兩條第8季最新預告藏玄機

HBO推出《權力遊戲》(Game of Thrones)最終季第8季兩個新預告,雖與先前發布的正式預告相似,但從其中一個預告則首見Arya與Jon Snow自第一季分別後,暌違多年重聚的畫面。

於《權力遊戲》最新預告中,Arya Stark自第一季與Jon Snow離別後再遇。(劇照)

首個名為「Together」的預告以Tyrion Lannister(Peter Dinklage飾)說出:「我們如今必須團結抗戰,不然就會死亡」開場,接着由Jon Snow(Kit Harington飾)說着敵人的可怕之處,最後在死亡大軍準備與人類軍團正面交鋒之際,由巨龍噴出熊熊火焰為預告畫下句號。

《權力遊戲》最終季「Together」版預告▼

第二個預告則以「Survival」為名,一開始可看到Jon Snow站在神木林中,接着畫面照到他的正面,後方則出現Arya Stark(Maisie Williams飾)的身影。隨着Jon Snow說着他們必須終結這場戰役後,磅礡配樂響起,出現多幕大戰時的畫面,最終以Arya躲避敵人追殺結尾。

《權力遊戲》最終季「Survival」版預告▼

先前正式預告推出後打破HBO劇集預告有史以來的觀看紀錄,零碎片段雖難以推敲劇情發展,但依舊可知有新角色「Golden Company」登場等7大看點。而在演員部分,劇中21位演員先前登上美國《Entertainment Weekly》拍攝團體照分享「臨冬城大戰」拍攝過程,後也各自分組拍攝個人照分享飾演角色在最終季的動向。

除了正片之外,HBO也已宣布在全劇大完結下周,即香港時間5月27日將播出兩小時長的紀錄片《Game of Thrones: The Last Watch》。

