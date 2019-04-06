「內地第一網紅」張大奕公司美國上市　最勁28分鐘賺1億人仔

有「內地第一網紅」之稱的張大奕日前就在微博宣布其國內最大的電商網紅孵化與行銷平台──如涵控股公司於美國紐約時代廣場納斯達克上市，她更相當大口氣留言稱：「當年就被人質疑『網紅經濟』是否是曇花一現，但事實證明猶如今天所看到的，它真的穩定且飛速的成為了當今Z時代的一種『新經濟』！」

張大奕（左四）在如涵控股敲鐘現場。（微博圖片）

真係唔可以睇少網紅嘅能力！（微博）

如涵控股的官網對企業的定位是「網紅孵化營銷MCN」。MCN全稱Multi-Channel Network，意為「多頻道網路」，即「網紅經紀公司」。它經營幾個知名度頗大的網紅品牌，張大奕是公司的頭號網紅。公司從傳統供應鏈起家，2011年成立如涵電商，主要從事傳統女裝淘品牌，自建工廠、供應鏈等。2014年淘寶流量成本不斷提高，網紅成為新的流量入口，張大奕透過穿搭和審美輸出低成本獲取流量，公司開始轉型為做品牌化定制，以服裝為主。雖然該公司截至上市當日收盤股價跌了37.2%，市值跌至6.49億美元，更被不少網友嘲諷「華爾街還是不認中國網紅臉」，但無可否認張大奕的吸金力相當厲害！

網紅電商第一股如涵（RUHN）在美國上市，開盤報11.5美元，較發行價下跌8%。此後一路暴跌，收盤報7.85美元，跌幅達37%，創下中概股近幾年赴美上市首日跌幅之最。（微博圖片）

從模特、網紅到企業家，在很多人眼裡，張大奕只用了短短幾年就完成了人生多級跳。她在2014年，單單用了一年就將自家淘寶店創出了單店上億的年銷售額。2018年的雙十一，張大奕淘寶店更是創出28分鐘賣出1億人民幣的驚人成績。被記者問到她賺了多少錢，她亦直言自己已經數不到賺了多少，但應該就是有錢人，相當霸氣！

張大奕亦是如涵控股重要的收入來源。（微博圖片）