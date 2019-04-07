【煉狗術師II】與狗行山隨時冇命？　馴犬師Eric與狗主實戰學習

由鄺芷凡（Omi）與馴犬師Eric Ko主持的《煉狗術師II》在最新一集中，將帶領一班狗主及狗狗行山回歸大自然，五位主人及狗狗將於「煉狗特訓營」面對默契的考驗！

五位主人Matthew、Alvin、Pearl、Roni及Tina與愛犬迎來「煉狗特訓營」第二日特訓——行山，有人信心十足，有人卻寧願抱著愛犬上山。Eric希望一班主人能透過特訓與狗狗建立更好的默契以及了解牠們的需要，成為一位可以保護狗狗的好主人。Omi亦為大家準備了急救包、狗零食、行山杖、電筒、剪刀及繩等，讓眾主人們挑選合適的行山裝備，Eric則隨行觀察及提點行山注意事項。

Omi（右一）為一班主人預備不同的行山物資，眾人皆準備就緒與狗狗挑戰行山。

Matthew與法國老虎狗「發仔」最初「一狗當先」，但Eric留意到「發仔」出現異常狀態，發出大而急促的呼吸聲，這顯示牠感到疲累，於是請Matthew停下與「發仔」一同歇息。狗狗不懂用言語向主人表達，Eric指導Matthew多留意「發仔」的身體狀況，他稱「發仔」面形扁塌會影響呼吸系統，如察覺牠狀態有異，需要及早處理問題，否則有機會危及狗狗的生命；而不習慣戴狗繩的「Lava」一直「拖著」Alvin走，令他十分煩惱。Eric教Alvin走窄路，以身阻擋「Lava」超越自己。

Eric同Omi一直沿路觀察指導，終與五位主人及狗狗成功登上山頂，一同欣賞大自然美景，增添與愛犬美好回憶。