【同理．繼續走】東哥瞓身為基層　成立無家者足球隊衝出香港

深水埗除了無私義贈飯菜給基層人士的明哥（陳灼明），其實還有一位獻身弱勢社群，致力關懷露宿者的「東哥」吳衛東。由馬浚偉監製兼主持的香港開電視節目《同理‧繼續走》最新兩集探討香港住屋問題，訪問了為基層發聲的東哥。

馬浚偉主持的節目《同理．繼續走》今集訪問了東哥（右二）。

在深水埗無人不識「東哥」，他是香港社區組織協會幹事，從事社會工作近30年，一直為基層爭取權益，主力服務無家可歸的露宿者。東哥認為露宿者不僅被社會忽視，就連當事人都不願意而對自己的困難和求助。東哥表示對露宿者要拿出真心，當他們是朋友般看待，慢慢與他們建立關係，從而找出可以幫助他們的辦法。東哥雖然見盡無數露宿者，但仍會為他們的無奈處境而流淚，其中一位露宿者，家人不知道他流落街頭，新年拜年時，跟母親說自己住得很好，怕年邁母親擔心自己。

東哥為基層服務多年。（影片截圖）

為了讓露宿者重拾尊嚴，重新融入社會，東哥於2004年開始招募露宿者成為足球員，組成曙光足球隊，更衝出香港參加國際無家者世界盃。露宿者透過運動有所成長，是東哥最安慰的事：「有一個露宿者佢本來對自己嘅前途好冇信心，唔會諗明天，自我放棄，只會諗今晚去邊度搵飯食，但之後佢成為無家者足球隊隊長，主動幫我管理球隊。」

東哥成立由無家者組成的曙光足球隊，讓他們透過運動和參賽，重拾尊嚴。（影片截圖）

東哥於90年畢業於中大經濟系，正值香港經濟起飛，但他卻沒有投身商界，因為在學期間，他發現經濟學跟心目中的「經國濟民」相差甚遠，他曾在接受訪問時說：「經濟學家在社會上，似乎都不是太關顧弱勢社群，這是令我失望的。」最後他不顧家人反對，毅然選擇投身社會工作，多年來，竭而不捨地為基層人士付出和發聲。