歐陽娜娜美國開音樂會　收入全數變成獎學金鼓勵追求音樂夢想

《褔布斯》雜誌日前公布「亞洲10大領域30位30歲以下傑出青年榜」（30 Under 30 Asia），現年18歲的歐陽娜娜憑藉高人氣和音樂家身份成功入選。目前在柏克萊音樂學院就讀的歐陽娜娜，雖然年紀輕輕，但已經目標清晰，努力追求音樂家事業之餘，也不忘行善。她昨日（5日）在Vlog中透露將會同學校合作一個音樂表演，而且還設立了「歐陽娜娜獎學金」。

歐陽娜娜從小學大提琴，她的水準已達演奏級。（IG圖片）

歐陽娜娜回歸學校生活之後，經常會透過Vlog和粉絲互動，分享自己的近況。在最新一段影片中，她就提到自己將會在4月28日舉行音樂會，演出收入將全數捐贈「歐陽娜娜獎學金」，而獎學金的申請條件是面向全亞洲學傳統樂器的中國人。

歐陽娜娜台北出世認「我是中國人」 網友：有種就別用台灣健保！

【福布斯】歐陽娜娜打入傑出青年榜成台灣唯一 30人名單冇港人？

歐陽娜娜透露將會和Berklee College of Music舉行音樂會，演出收入將全數捐贈「歐陽娜娜獎學金」。（影片截圖）

歐陽娜娜透露自己早在13、14歲時就已經有設立獎學金的想法：「因為我當時念Curtis（寇蒂斯音樂學院 ── Curtis Institute of Music）的時候，就是每一個學生都有全額獎學金，等於說每一個人他都有一個對應的捐贈者，我覺得這是一個非常特別的事情，如果有一天真的有點點能力的話，我也想要做可以幫助人的那個贊助者，所以才會有這個想法說，那就跟Berklee（美國波士頓Berklee College of Music）合作，然後去幫助那些想要和需要這份獎學金的人。」

歐陽娜娜透露自己早在13歲時就已經有這個想法，希望幫助有需要的人。（影片截圖）

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獎學金成微博熱搜 粉絲大讚：人美心善

消息曝光後，「歐陽娜娜和伯克利設立獎學金」（伯克利即Berklee College of Music內地譯名）更一度登上微博熱搜首位，網友除了表示佩服之外，還紛紛大讚她「人美心善」，13歲就想着幫助他人。出生演藝世家、自帶光環的歐陽娜娜從小學大提琴，12歲就成功舉行第一場個人演奏會，入行短短幾年吸金力驚人，樣貌甜美、身形高挑的她，備受時尚品牌寵愛，名副其實才貌兼備！

身為星二代的歐陽娜娜，樣貌甜美，深受各大品牌寵愛。（IG圖片）