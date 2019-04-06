【創造營2019】出奇招「打電話」撐練習生　網民比較想打畀郭富城

要數內地近日話題度最高的選秀節目，必定是由騰訊視頻主辦的《創造營2019》和愛奇藝主辦的《青春有你》。兩邊各有支持者，無論熱度或收視率都經常鬥得難分難解。適逢《青春有你》今晚 (6日) 播出大結局，更請來重量級主持人何炅坐陣，對家《創造營》為了保持討論度，出奇不意地宣布推出「打電話」應用程式，等粉絲可以「打電話」畀心水練習生不特止，還有機會贏取《創》公演門票。

《創造營2019》和內地某手機品牌聯乘推出網上應援服務，粉絲可以「打電話」給練習生。(微博截圖)

究竟係咪真係公開練習生的電話號碼任人打？當然不是啦，這個 「#創造營2019打電話指南#」 其實並不是說讓粉絲自由打給偶像，而是透過一個微信小程式為練習生「瘋狂打call」，亦即是類似韓國音樂打榜app，每按一次「心心」就等於打了一通「電話」，等於為各位練習生學員網上儲人氣。而儲得最多心心的前11位學員就可以得到額外應援資源，有份投票的粉絲亦可每天抽獎一次，贏取公演門票親身見偶像。

內地網民最關心的不是為練習生應援，而是如何打給郭富城、迪麗熱巴等星級導師。(微博截圖)

集思廣益：有咩辦法可以打俾城城？(郭富城微博)

但沒想到這個原本主力為練習生儲人氣的策略竟然帶來不少「副作用」！有內地網民在微博留言，建議官方推出一個給《創造營》導師打電話的應用程式，讓粉絲可以致電排舞組導師郭富城；另一名網友就比較關心如何可以打給迪麗熱巴。看來導師的人氣一點都不亞於練習生們呢！