郭富城擔任《創造營2019》導師　內地選秀節目導師最緊要有話題？

近年真人選秀風盛行，韓國男女團選拔真人騷《Produce 101》在全球引起廣大熱潮後令不少國家都希望能夠「食住個勢」爭相仿效。愛奇藝去年於內地首度推出的《偶像練習生》更成功引起全國追捧，在節目中得到最終出道名額的9個少年所組成的「NINE PERCENT」更在內地獲得巨大人氣，火速成為內地一線男團。單單是2019年，已經有兩個男團選拔節目在1月爭相推出，包括愛奇藝的《青春有你》和優酷的《以團之名》。去年首度推出的女團選拔節目《創造101》獲得巨大成功的騰訊日前亦宣布加入戰團推出男團版－《創造營2019》，更以豪華大卡士陣容誓要與愛奇藝和優酷鬥過你死我活，據稱「四大天王」的郭富城更會首度擔任真人騷導師！

近年真人選秀風盛行，愛奇藝、優酷和騰訊都爭相推出自家選秀節目。（《偶像練習生》微博）

面對巨大競爭力，各個製作組為求贏過對手都出盡法寶，找來超勁的星級導師陣容加盟增加話題性和搶收視。《以團之名》邀請到台灣組合S.H.E.成員Selina（任家萱）擔任導師已經贏得了不少話題度，誰知愛奇藝的《青春有你》導師團更是勁到「嘩嘩聲」，除了有張藝興擔任主持人，更有李榮浩、蔡依林和MC Jin（歐陽靖）等人的導師陣容。現時《創造營2019》要與這兩個節目對撼，不少網民都相當關心節目導師陣容有幾勁，相信大家一定不會失望了！早前經已宣布由迪麗熱巴做主持人，近日網上更流傳一份導師名單，除了24日已經確定了曾以台灣偶像團體「小虎隊」活動過的蘇有朋擔加盟節目組外，名單上亦有王嘉爾（Jackson）、羅志祥、吳青峰，以及天王級的郭富城等等。如果名單屬實，《創造營2019》的導師名單可以說是完美擊敗對手！

近日網上更流傳一份《創造營2019》導師名單，位位都是豪華巨星！（微博圖片）

除了近年興起的偶像選秀節目外，內地不少音樂節目如《中國好聲音》、《中國有嘻哈》、《夢想的聲音》等都邀請不少資歷豐富的歌手做評判，而歌舞實力無可挑剔的「香港四大天王」張學友、劉德華、郭富城和黎明更一向是不少節目的力邀對象，然而他們四位卻從未上過任何選秀節目做評委。如果郭富城真的破格擔任《創造營2019》的導師，他將會成為第一位擁有導師稱號的「四大天王」代表。雖然消息暫時還未正式公佈，不過一眾參賽者可以得到城城的親身教導，相信一定可以實力大增喇！

郭富城很有可能擔任《創造營2019》的舞蹈導師。（視覺中國）

謠傳《創造營2019》導師名單：