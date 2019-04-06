ViuTV月底再變陣強推兩大自製劇　視后鄧萃雯大戰影后惠英紅

ViuTV開台初期製作的首套劇集《瑪嘉烈與大衛系列 綠豆》大受歡迎，不過其後的多套自製劇反響卻一般。去年，ViuTV邀請鄭少秋、陶大宇拍攝《詭探前傳》，鄧萃雯、陳錦鴻合作《婚內情》，噱頭十足。

今日（6日）是ViuTV開台3周年，在本月29日，ViuTV將火力全開大變陣，於夜晚9點半推出自製劇集《婚內情》，之後在10點播放《詭探前傳》；而無綫現時9點半正在播放由姜皓文、惠英紅等主演的《鐵探》。ViuTV繼2017年推出《午夜伴廊》和《詭探》等自製劇後，事隔兩年再次與TVB正面交鋒，今勻更有視后鄧萃雯坐陣，與秋官同影后惠英紅、姜皓文等一眾實力派「同場較量」。

由月尾開始，ViuTV將在夜晚9點半以鄧萃雯、陳錦鴻主演的自製劇《婚內情》打頭陣，同TVB「同場較量」。（資料圖片）

ViuTV新陣推劇 4大隱憂隨時慘敗

不過，想要贏TVB並非易事，陣容上看似不相上下，實際卻存有4大隱憂，搞不好隨時慘敗收場。

第一：宣傳不足。ViuTV拍攝自製劇集，資源所限，除了發布會之外，幾乎沒有排山倒海的宣傳攻勢，網絡推廣策略未見聰明（如《Good Night Show全民造星》那樣，一早在facebook專頁「劇透」），很多時，都是播完就算，但無觀眾知道或記得。相反TVB勝在根基夠厚，彈彈手指，收視都有保證，又經常在商場舉辦宣傳活動，不時會同內地合作拍攝劇集，更在內地網絡平台播出，曝光率同受眾率相當廣泛。

第二：存貨不足。ViuTV自製劇集都是半個鐘一集，減去片頭、片尾以及廣告時間，觀眾最多可以看20分鐘，實在唔夠喉。而且本身新劇拍攝少，還要跟足TVB播劇模式，兩個時間段播不同劇集，話咁快播完，貨源不足，莫講話撼動無綫地位，就連自己建立品牌的成效也未必理想。

第三：牌面勁，但難以撇甩TVB標籤。雖然ViuTV邀請眾多大受歡迎的演員拍戲，但鄭少秋、陶大宇、鄧萃雯、陳錦鴻、廖碧兒等，全部都在TVB演出過多套經典劇集，由於ViuTV開台前，TVB曾因亞視勢弱而嚴重獨大近10年，這段時間，全港只得TVB會拍劇，所以今次在ViuTV見到他們的面孔，觀眾或難免會想起「佢哋都係TVB藝人」的刻板印象。

第四，劇本太弱。雖然參演ViuTV自製劇的演員實力不俗，不過由於資金問題，ViuTV很多時都未能邀請資深編劇出手，多數啟用新人撰寫劇本，導致故事不夠紮實，如《詭探》播出大結局時，便遭網民狠批故事爛尾，拍出來的劇集欠缺說服力。

ViuTV想做好自製劇大家有目共睹，不過總是「雷聲大，雨點小」，難免令觀眾有些失望。

秋官今次在《詭探前傳》中同陶大宇再續前緣，不知道兩人又擦出怎樣的火花呢？（視頻截圖）