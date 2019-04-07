【聲臨其境】杜燕歌重現《神鵰俠侶》古天樂國語配音：就是他

內地綜藝節目《聲臨其境》每集都邀請到幾位嘉賓為影片配音，他們惟妙惟肖的配音令觀眾大呼精彩，也讓大家感受到幕後配音員的魅力所在。節目昨晚（5日）播出總決賽，王祖藍、秦昊、倪萍、劉敏濤四位嘉賓分別請來杜燕歌、朱亞文、岳雲鵬、邢佳棟為自己助陣。當中杜燕歌的出現，絕對是節目的驚喜之一，也令內地觀眾重新認識這位「話筒前的影帝」。

王祖藍邀請杜燕歌擔任自己的助陣嘉賓，一起上內地節目《聲臨其境》。（微博圖片）

杜大哥是《使徒行者》卓Sir的國語版配音。（影片截圖）

雖然大家對杜燕歌這個名字不算熟悉，但對於很多內地TVB劇迷來說，一定記得他的聲音，皆因他曾為多部TVB劇集國語版配音。杜大哥在這期節目中先是帶來一段為95年國語版《神鵰俠侶》古天樂的配音，他一開聲就令觀眾：「沒錯沒錯，就是他就是他！」其實當年古天樂飾演的楊過正是由杜大哥配音，相隔20幾年重現這把聲音，依然零違和感！之後他與王祖藍聯手為《使徒行者》其中一段配音，作為卓凱國語版配音的杜大哥自然不必多言，聲音一出就將所有人拉入劇集情節中。

杜燕歌為國語版《神鵰俠侶》中的古天樂配音，而他正正就是當年為這個角色配音的演員。（影片截圖）

+ 5 + 4 + 3

出身音樂世家的杜大哥，1981年參加《華星歌唱比賽》（新秀歌唱大賽的前身）在男子組奪冠，但因為不諳廣東話，後來加入TVB國語配音組，第一個角色就是為經典劇集《大時代》中的林保怡配音，之後更創下無數經典，他的聲音幾乎覆蓋TVB所有男神，除了是古天樂的御用配音之外，他還配過呂頌賢版《笑傲江湖》的令狐沖、張智霖版《射鵰英雄傳》的郭靖、《古惑仔》中鄭伊健飾演的陳浩南、《重慶森林》中的梁朝偉，而偉仔更憑藉這部戲獲得台灣金馬獎「最佳男主角」，所以杜大哥亦獲得「話筒前的影帝」的稱號。

他更曾為《重慶森林》中的梁朝偉配音，獲得「話筒前的影帝」的稱號。（影片截圖）

除了配音工作之外，杜大哥近年也有參與幕前演出。2012年在劇集《護花危情》中飾演黑幫大佬熊飛，全國語對白，令他一炮而紅，但原來他當初曾多次拒絕監製劉家豪的邀請，最後在太太韓馬利游說下決定接演。之後杜大哥再獲戚其義邀請，在《金枝慾孽2》中飾演戲班班主章鞠笙，但由於廣東話不好，古裝台詞難講，所以他當初也不太願意，不過經過戚其義細心解釋後，杜大哥下定決心苦背對白，成功塑造了這個角色。杜大哥近年相繼出演《衝上雲霄II》、《大藥坊》、《同盟》、《天命》、《兄弟》等，雖然戲份不多，但他都樂在其中。

杜大哥近年也有參與幕前演出，參演不少劇集。（網上圖片）