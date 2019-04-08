昆凌上載童年照證由細靚到大！　周杰倫發現最美「臉部特徵」

昆凌擁有3國混血血統，最近她上載自己的童年照，沒想到老公周杰倫，卻發現了新亮點，讓網友再一次被閃光彈閃到睜不開眼睛！

昆凌日前分享自己童年的舊照，只見小昆凌牽着爸爸的手在樹林裏合照，臉上露出可愛的笑容，網友們看了都大讚：「好可愛」、「從小美到大」，還有網友覺得昆凌的爸爸好凍齡：「你爸爸從以前到現在樣子都沒變」，不過老公周董則發現另一個亮點，「你臉上有個愛心耶，仔細看」，原來因為在樹蔭下，透過陽光照射，剛好昆凌的小臉蛋上出現一像是愛心的光影。網友看到周杰倫的留言後，笑稱：「哥，你的眼睛是放大鏡吧」、「哥，看得真仔細」、「情人眼裏出愛心」、「兒童節也被閃」、「放大鏡男孩」。

昆凌日前於IG上載童年照。（IG）

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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