【多圖】松本菜奈實拍18禁漫畫真人版　扮醜女只有一個地方相似

潮語「你的樣子如何，你的日子也必如何」，即時話很多人也會以貌取人，尤其是一群男女聚會，美女一定特別受歡迎。日本18禁漫畫《讓人變廢人的醜女》就是講述長相只得40分的醜女，卻擁有意想不到的內在美，片商更將漫畫拍成真人版，由日本AV女優松本菜奈實主演，但網民就話雖然松本跟漫畫女主角一樣擁有惹火身材，但卻太過刻意扮醜，未能跟漫畫同步。

日本女優松本菜奈實拍攝18禁漫畫真人版，令粉絲萬分驚喜。（IG圖片）

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日本成人漫畫《讓人變廢人的醜女》，是講述男主角出席聯誼會活動，所有男生也揀選了美女，卻有一名長相只得40分的女孩坐冷板櫈，男主角在沒有對象下，只得向該名醜女埋手，當晚更跟對方共度春宵，最讓人想不到是女主角的身體，竟然值120分，更帶給男主角前所未有的無比快樂，令男主角沉溺在肉慾之中，難以自拔，亦是漫畫名稱的由來，當然之後故事發展會加入愛情情節，不是一味的賣弄色情。

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網民紛紛表示想跟貓咪交換位置。（IG圖片）

貓咪似乎唔多欣賞主人愛的抱抱，一臉懵樣。（IG圖片）

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這部標榜「內在美」的漫畫大受歡迎，片商連隨買下版權拍攝真人版的成人電影，由AV女優松本菜奈實主演，片中當然不乏大膽的裸露情節，而松本更要刻意扮醜，八字眉、厚框眼鏡及老土髮型，但網民欣賞過作品後，卻說松本天生麗質，無論如何都扮不到醜女的神髓，令片商始料未及。

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松本菜奈實不時在Twitter及Instagram上載自拍靚相，向粉絲大派福利，而除了松本外，她的愛貓亦經常出鏡，粉絲更大讚貓咪可愛，而松本試過沐浴後裸體抱著愛貓，肉貼肉緊密接觸，視覺畫面超級治癒，不少網民更希望跟貓咪交換，讓松本每天愛的抱抱。

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成人漫畫《讓人變廢人的醜女》，是講述女主角長相40分，身體卻值120分。（網上圖片）

男主角在聯誼會活動，跟醜女女主角共度春宵，更被對方的肉體吸引，不能自拔。（網上圖片）