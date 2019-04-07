【艾粒演唱會】獲粉絲手幅海撐場落淚　Donald被爆靠塞鞋墊增高

艾粒（I Love You Boyz）昨晚（7/4）完成一連兩場紅館演唱會，一眾圈中好友包括容祖兒、TWINS、張繼聰、謝安琪、陳瀅、徐濠縈、湯怡等均齊齊捧場，而BOYZ、C AllStar和Supper Moment則擔任嘉賓，力撐艾粒首次紅館演出。粉絲亦特別準備印有《柚子》歌詞「為你我會愛到九十歲」的手牌，當艾粒獻唱《柚子》時，全場觀眾舉起手牌，令艾粒兩子感動落淚。

艾粒完成首次紅館演唱會，可惜兩人先後病倒，不得不服用類固醇開聲上陣。（葉志明攝）

張繼聰謝安琪夫婦齊齊支持艾粒。（葉志明攝）

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艾粒完騷後接受《香港01》訪問，少爺占坦言事前全不知情：「以前睇韓國騷，一坐低，咦，點解有手幅（放在椅子上）嘅？fans話你唱到某首歌就舉起啦，自己真係感受到（事前）完全唔知嗰陣，（見到手幅海）會覺得好感動。」Donald則自爆綵排時已經落淚，當時希望自己兩場演出都不要哭，不過當獻唱《柚子》時，導演着兩人對望，令他回想起不少畫面，因而感觸落淚：「我好耐無正面望佢，我記起好多畫面，我記得喺銅鑼灣樓上舖寫歌詞嘅日子，當時寫到十一、二點無車（返屋企），仲要趕小巴，我覺得呢17年轉變好得意。」

Donald慘被少爺占當場揭發使用增高鞋墊，引發全場爆笑。（葉志明攝）

另外，演唱會發生一段搞笑小插曲，少爺占忽然發現Donald「長高」了不少，當場踢爆Donald偷偷塞增高鞋墊：「佢偷偷地喺我哋換衫個位着咗增高鞋墊，我當時覺得有啲怪，同平時有啲唔同，我諗唔到，心諗唔係爆陰毒下話，（鞋墊）買高咗少少，如果高過我就好怪。」Donald則笑言：「下次一齊着囉，下次BOYZ同我一齊做騷，佢哋高過我哋好多。」

看到粉絲精心準備，Donald不禁感觸落淚。（葉志明攝）

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艾粒和BOYZ台上揚言明年會一同登上紅館開騷，而Donald亦透露的確有構思與BOYZ舉行演唱會，又曾向唱片公司分享這個想法，從對方的笑容反映兩個男子組合有機會合作，少爺占就表示：「睇下大家嘅反應，高層們、有勢力人士、老闆們、fans們嘅反應，睇下可唔可以做到台上開出嚟嘅小小承諾。」