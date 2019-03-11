【早霸王】女明星攞折扣唔肯畀身分證明　大鬧名店：叫你經理出嚟

藝人有時候購物會獲售貨員提供特別折扣，不過若未能被職員認出，可能發生尷尬情況。今晨（11/3）森美小儀主持的電台節目《早霸王》「你唔係人，我好熱氣」環節就有聽眾大爆某藝人未被售貨員認出而大發雷霆的故事。

聽眾阿福在名店任職售貨員，她憶述某日有名戴着太陽眼鏡和口罩，全身包得密不透風的女士聯同女友人光顧店舖，極速挑選了價值二千多元的貨品，結帳時聲稱自己是會員，應享有會員折扣，負責招待的店員遵照公司規定，要求對方提供登記的電話號碼，並出示證明文件以作核實身分之用，該名女士聞言隨即大發雷霆：「要我攞身分證出嚟？我唔會囉！我唔會，點解要我攞呀？我去其他分店都有折啦！」該名女士又向阿福投訴招待的店員不肯給予折扣，惟阿福以公司規定為由，即使是名人明星，仍要出示證明文件。該名女士仍堅持不提供證明文件，還揚言：「我唔會畀，你叫你經理出嚟啦！」令森美小儀等人大感錯愕。

有名店職員打上《早霸王》，大爆有女明星未被認出兼不獲折扣而當場發火。（網上圖片）

阿福表示事件糾纏一段時間，該女士不斷大聲斥喝阿福和其同事，阿福形容對方「發神經、發癲」。其後，該女士的同行朋友指責阿福等人「你哋唔係呀話，佢都唔知係邊個？」，但阿福仍拒絕提供折扣。直至兩人離開店鋪，阿福等人向分店查詢，才得悉該名女士是過往紅極一時，但年輕一輩未必認識的藝人，阿福慨嘆：「你戴曬黑超，戴曬cap帽，全身包實曬，唔會有人認得你」、「其實有失身分喎，你覺得自己係一個名人，你覺得自己咁有頭有面，你咁樣鬧啲Sales，講到自己咁尊貴唔應該咁樣囉。」

小儀認為詢問折扣必須好聲好氣，不能發火。（網上圖片）

聽到有藝人未被認出而不獲折扣的故事，森美亦大爆有店舖專門向音樂人給予優惠，但有歌手聞言後卻表示從未獲該店享有優惠，相信是該名歌手未被店舖認出所致。森美、小儀和阿福均認為藝人要詢問折扣時要好聲好氣，而不是向店員發脾氣，畢竟店員都是要跟公司規定辦事，即使有個別相熟分店肯給予優惠，也不是所有分店都會為藝人寬鬆處理。

森美也爆出有店舖專門向音樂人給予優惠，但有歌手未被認出，所以從來未享有折扣的心酸事。（網上圖片）

《早霸王》嘅主持都好好奇，究竟嗰位女明星係乜水？