性感女神Kate Upton曬哺乳照　網民：夠餵飽全球飢民！

26歲性感名模Kate Upton，嫁給美國職棒大聯盟選手Justin Verlander後近期升格當媽，積極恢復過去的火辣身材，先前就復出拍攝知名性感內衣一系列廣告，讓粉絲們大讚她「回來了」，如今身為辣媽的身份也不吝嗇的在IG上大曬哺乳照，引起粉絲熱烈討論。

Kate Upton身材火辣，有不少男粉絲。（IG）

Kate Upton與美國職棒大聯盟選手Justin Verlander這一段戀情當時可以說是相當轟動，婚後兩人依舊相當甜蜜，升格當上爸媽後依舊經常放閃讓大家都超羨慕。

Kate Upton與Justin Verlander不時在IG上放閃。（IG）

Kate Upton懷孕期間依舊留下了相當多動人的美照。（點圖放大▼）

Kate Upton產後透過積極的運動恢復魔鬼身材，復出馬上就拍攝性感內衣廣告引起話題，自己也經常在IG上分享自己恢復身材的照片，以及自己努力運動的過程，都讓粉絲們讚揚她的決心以及毅力。

Kate Upton產後復出拍廣告，極速恢復魔鬼身材引起話題。（IG）

升格當媽媽這一張哺乳照真的讓大家瘋狂了，當然是散發「母性的光輝」的神聖時刻，國外網友們紛紛表示：「當你珍惜一個神聖的東西時，你就不會與全世界分享它」、「她可以餵飽全世界飢餓的小孩們」。

Kate Upton大曬哺乳照轟動網民。（IG）

超級性感的Kate Upton，婚後依舊大方展露身材，就連哺乳也被拿來當作話題，部分網友還是跳出來為她打不平，畢竟餵哺母乳是很「神聖」的一件事，沒必要這樣拿來攻擊，愛講又愛看實在也是很矛盾。

Kate Upton產後極速恢復魔鬼身材！點圖看更多她的性感美照▼

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【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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