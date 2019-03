「半截眉」叛逆少女闖樂壇！　年僅16歲身材好仲識Rap

大家一定記得2017年左右有一位紅遍全球網路的「Cash Me Outside Girl」吧!當年只有13歲的少女Danielle Bregoli在美國諮商節目《Dr.Phil》中逞兇鬥狠、喜怒無常的舉動讓觀眾傻眼,還在鏡頭前失控批評她的觀眾都是婊子,以「Catch Me Outside How Bout Dat」這句帶有獨特地下口音的名言讓人印象深刻。