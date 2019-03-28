「半截眉」叛逆少女闖樂壇！　年僅16歲身材好仲識Rap

大家一定記得2017年左右有一位紅遍全球網路的「Cash Me Outside Girl」吧！當年只有13歲的少女Danielle Bregoli在美國諮商節目《Dr.Phil》中逞兇鬥狠、喜怒無常的舉動讓觀眾傻眼，還在鏡頭前失控批評她的觀眾都是婊子，以「Catch Me Outside How Bout Dat」這句帶有獨特地下口音的名言讓人印象深刻。

除了中二病的靈魂外，最引人注目的是她還擁有一副好身材。

Bhad Bhabie（IG）

就連跟媽媽對罵的影片都能大紅。

也許是外貌條件的優勢，還是冥冥之中真的有着神的眷顧，「Cash Me Outside Girl」不但沒有成為社會邊緣的不良少女，還成為了一位閃亮新星。2017年她被經紀人簽下，以Bhad Bhabie（讀音「Bad Baby」）這個藝名出道，2018年推出了個人專輯《15》，而且評價還不錯，有3首單曲打入「Billboard Hot 100」。

成為藝人的她外型也越來越有星味，Instagram上已經有超過一千五百萬以上的followers，完全看不出來只是個中學生年紀的少女。

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3月26號是Bhad Bhabie的16歲生日，她的經紀人投其所好預先送了一份浮誇大禮，就是這隻閃到不行的勞力士鑽錶，總計有15.38克，估價42,000美金，據說是委託LA的珠寶商特別訂製，看這送禮的氣度，可見Bhad Bhabie為公司帶來的獲益還真不少啊！

Bhad Bhabie（IG）

根據專門統計名人身價的外媒網站預估，包括社群影響力、音樂創作等等，Bhad Bhabie已經有約莫美金3百萬的身價了，當初那個淪為網友笑柄、連話都說不清楚的叛逆少女能在短短時間有此成就，真是令所有人都大跌眼鏡！

【本文獲「JUKSY街星」授權轉載。】

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