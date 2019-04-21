【SHAUN．專訪】首度來港演出開腔談買榜爭議：不是那麼容易解決

韓國音樂界可謂百花齊放，除了最常見的K-pop偶像歌手外，EDM近年也嶄露頭角。創作歌手SHAUN去年憑EDM作品《Way Back Home》爆紅，原因不只《Way Back Home》旋律引人入勝，歌詞引起歌迷共鳴，同時也因為《Way Back Home》被指收買音源榜，令歌曲排名急劇攀升，超越TWICE、BLACKPINK、MAMAMOO、Apink等人氣組合成為冠軍，因此在韓國引起不少爭議。SHAUN早前來港擔任《KKBOX風雲榜》表演嘉賓，並接受《香港01》訪問，大談創作音樂的看法，以及如何面對今次爭議。

SHAUN早前接受《香港01》訪問，大談音樂創作之路。（陳順禎攝）

SHAUN上個月參與《KKBOX風雲榜》演出，並和香港歌手交流，圖為容祖兒與SHAUN合照。（網上圖片）

SHAUN共推出十張個人專輯，幾乎每首作品都是SHAUN參與作曲、編曲或填詞，究竟SHAUN是如何尋找創作靈感呢？「我覺得要獲得靈感，最重要是變化。如果一直以來以一樣的模式生活，就難以取得靈感。若覺得有壓力的時候，就會去旅行，或者找天和朋友見面，喝酒喝到通宵達旦透過這些變化，就會得到很多靈感。」SHUAN又指自己到海外演出時，就會有不少新意念，特別喜歡在酒店作曲，那時候就會創作出美好的旋律。

SHAUN認為，若想尋找靈感，就要在生活尋找變化，例如去旅行、找朋友見面、飲酒等。（網上圖片）

雖然SHAUN創作不少歌曲，但他坦言自己不太擅長作詞，所以大多都拜托他人填詞。眾多歌曲之中，SHAUN最滿意親自填詞的《NOCTURNAL》，以及美籍韓裔Rapper Flowsik所填的《DREAM》。儘管SHAUN有不少作品描寫男女關係，但他卻表示本身想作品題材不只限於談情說愛，惟SHAUN回顧自己歌曲，卻發現大多圍繞男女關係，希望未來作詞時，能向樂迷訴說不同方面的故事。

SHAUN近來的作品大多談男女關係，他直言希望可以挑戰不同題材歌曲。（陳順禎攝）

SHAUN又認為比起歌詞，旋律似乎更為重要，皆因旋律不只演繹歌詞裡的故事，還控制歌曲情緒的高低起伏，而且歌曲旋律更容易令人留下記憶：「最近我覺得旋律最重要，五、六十年代歌曲的旋律，我們都能夠唱出來，不是嗎？（那些歌曲）真的是很優美的旋律，所以我認為即使時間流逝，好的旋律依然會留芳百世。」

SHAUN創作音樂時較重視旋律：「即使時間流逝，好的旋律依然會留芳百世。」（陳順禎攝）

除了歌曲引人注目外，SHAUN的兩張EP《Take》和《Hello》分別邀請模特兒bboggooo和演員李侑菲，成為兩張唱片的封面女郎，為甚麼要起用美女作為封面呢？SHAUN卻坦言沒有特別原因：「能夠拍MV的歌曲，不就是專輯的主打嗎？主打歌的意義是最能代表專輯的歌，所以拍攝第一張EP主打歌MV時，將其中一個場面作EP封面，因此製作第二張EP亦別無他想，用MV的場景作封面。」

SHAUN今年一月推出的EP《Hello》邀請李侑菲演出MV和擔任唱片封面女郎。（網上圖片）

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那麼，未來SHAUN又會邀請哪位女藝人，擔任新碟的封面女郎呢？SHAUN明言現時還未有任何想法，因為短期內都不會推出新碟，所以仍未想到會找誰出演MV和拍封面。他又笑言，說不定考慮用自己的臉孔作為唱片封套。

SHAUN笑言考慮親自擔任唱片封套主角，事實上，SHAUN在3月聯同歌手OVAN推出的單曲《She is》，SHAUN（下右二）在單曲封面粉墨登場。（網上圖片）

MAMAMOO離奇被無名歌手SHAUN力壓 再次收買Kpop音源榜？

K-pop迷提到SHAUN，不只會談及他的音樂才華，亦不得不提去年備受討論的「買榜事件」：SHAUN在6月27日推出EP《Take》，主打歌《Way Back Home》不單在7月14日突然登上音源榜Genie冠軍，之後更於韓國時間7月17日凌晨撃敗TWICE、BLACKPINK、MAMAMOO、Apink等女團，成為Melon音源榜冠軍。基於SHAUN只在Facebook宣傳歌曲，亦沒有在電視、電台節目表演過《Way Back Home》，因而引來韓國民眾質疑SHAUN是否以不當形式，令歌曲佔據排行榜冠軍。

去年推出的EP《Take》主打歌《Way Back Home》雖然讓SHAUN聲名大噪，也同時惹來「買榜」質疑，圖為EP《Take》封面，女主角為模特兒bboggooo。（網上圖片）

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雖然SHAUN澄清沒有買榜，又直言「常常努力製作音樂，沒有作出如此羞人的行為」，仍未能消除外界對SHAUN的質疑。回憶這次爭議，SHAUN不禁面色一沉：「第一次面對這麼多人討論我們的情況，所以真的不知道如何面對。身邊人都很苦惱，都說『怎麼辦，要怎樣解決？』雖然想了很久如何解決事件，但事情不是那麼容易解決……（雖然）想解決問題，卻令更多問題出現，我看其他人處理問題時會變成這樣。」SHAUN又強調，雖然外界對他有很多先入為主的想法，但自己就不會多加理會。

SHAUN坦言第一次面對巨大爭議，實在感到不知所措，但SHAUN直言不理會外界對自己先入為主的見解。（陳順禎攝）

除了談及音樂創作路，SHAUN在訪問中還提到來港演出的感受，即場學習廣東話，以及對香港樂迷的心底話，想對SHAUN了解更多，就要點擊睇片啦！