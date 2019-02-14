去年11月，有韓國Oppa推出《廣東話韓文詞典》，不只介紹中文詞語的粵音和意思，還記載有關香港時事和娛樂圈的辭彙，引起香港網民熱烈討論。編纂《廣東話韓文詞典》（광한사전 : 광동어 한국어 사전）的文浯先（문오선）接受《香港01》記者的電話和文字訪問，大談對香港和廣東話的想法，還有編纂詞典的點滴。

《廣東話韓文詞典》近日在香港引起討論。（感謝受訪者提供照片）

香港年輕人熱愛K-pop，而韓國也有不少人仍鍾情香港文化，圖為韓國女團TWICE。（網上圖片）

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編纂詞典的契機

文浯先透露自己是透過八、九十年代港產片愛上廣東話，包括《英雄本色》、《笑傲江湖II東方不敗》等作品，特別是《英雄本色》曾在韓國紅極一時，三位主角周潤發、張國榮和狄龍更是文浯先的偶像，自此之後開始迷上香港和廣東話。自2006年起，文浯先開始自學廣東話，透過香港電影、電視劇、新聞學習，又不時來香港，還有深圳、廣州等地旅遊，沉浸在廣東話語境之餘，也順道購入學習廣東話的書籍。

《英雄本色》至今在韓國仍大受歡迎，文浯先也是影迷之一。（視覺中國）

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文浯先有感不少韓國人希望學習廣東話，當地卻沒有廣東話詞典之類的書籍，只能在日本購入廣東話日語字典了解辭彙，於是決定自己編纂《廣東話韓文詞典》輔助韓國人學習。雖然文浯先能閱讀和打廣東話，但他坦言口語能力就有待加強，所以字典裡的拼音均參考香港和日本的字典及網站，鑑於網站的內容未必準確，所以他會在YouTube觀看影片，反覆確認讀音，或者詢問香港朋友正確讀音：「開始學廣東話嘅時候，嗰個（確認讀音）好難，不過（隨着時間轉變）我可以分辨讀音。」Oppa更特別點名感謝林樂兒、Josie Yuen、Karen Leung和Annette Lee，坦言「佢哋幫我好多㗎！」

《笑傲江湖II東方不敗》也是Oppa的心水電影之一。（網上圖片）

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Oppa眼中有趣的廣東話

文浯先的字典中不止收錄生活用語、成語和俗語，例如「消暑」、「戥穿石」、「張冠李戴」等，也不難發現「張國榮」、「張學友」、「黯然銷魂飯」等與香港演藝圈有關的名字，又用郭富城作為例句，為字典生色不少。Oppa表示自己之所以將這些耳熟能詳的名字編入字典，全因為香港演藝界過往在韓國極具影響力：「喺韓國，香港電影粉絲好多，特別係80、90年代嘅，我都係（粉絲）。」

《廣東話韓文詞典》不單收錄日常用語和俗語，也不乏香港明星的名字。（受訪者提供照片）

一齊睇睇本字典有咩詞語！（感謝受訪者提供照片）

字典中最受香港人關注的詞語，就要數「佔領中環」一詞。Oppa過往主要留意港產片，及後2014年發生雨傘運動，身在韓國的文浯先透過新聞報道得悉事件，令他開始關心香港時事，其廣東話聽力也在此時不斷提高。文浯先又認為韓國人應該要了解這件香港大事，所以在字典中收錄了「佔領中環」一詞。

張國榮是Oppa其中一位偶像，在廣韓字典中也可見到「張國榮」一詞。（視覺中國）

估唔到《食神》中的「黯然銷魂飯」也收錄在字典中。（網上圖片）

究竟在Oppa眼中，最有趣的廣東話詞彙是甚麼？原來是「愚公移山」、「689」和「梁振英2.0」。Oppa指出：「寫詞典嘅唔係容易嘅，愚公移山係我寫詞典嘅精神。」至於「689」和「梁振英2.0」，文浯先形容該兩詞是「真正的香港詞彙（Real Hong Kong words）」，所以令他倍感興趣。

雨傘運動的出現，令Oppa深入認識香港時事，也令他的廣東話聽力突飛猛進。（Getty Images）

感謝香港人關注字典

《廣東話韓文詞典》近日受到香港網民熱烈討論，有網民對韓國人出心出力宣揚廣東話大為感動，Oppa亦對字典在香港引起回響此料不及：「有唔少香港人嚟到我Facebook向我致謝，實在係超乎我的期望……能令香港人開心，我感到非常高興。」Oppa也用廣東話和英文在今次訪問向香港網民致謝：「我廣東話唔係咁好，我好開心，我之前廣東話唔係咁好，係香港人幫咗我好多，真係好多謝佢哋。」Oppa又明言，若有機會必定要來港和大家見面！