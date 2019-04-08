吳謹言瘦到飛甩戒指！妙招防悲劇重演卻穿崩　網友：未來老公點算

內地女星吳謹言因主演宮鬥劇《延禧攻略》爆紅，至今人氣依然居高不下，大小活動邀約不斷。繼日前她出席電視劇盛典，唔小心因揮手「飛甩戒指」後，近日她再度以一身氣質春裝出席活動。今次佢終於學精咗…

內地女星吳謹言因為身型太纖巧，之前出席活動時試過因而唔小心飛甩戒指，場面搞笑（微博）

為防止「飛甩戒指」事件重演，她在手指上圈上一層膠紙，戒指既可緊緊黐喺膠紙上，又可以增大指圍，獲網友大讚「真是個會吸取經驗的小靈精！」

吳謹言今次終於學精咗，可惜都係畀眼利網友發現穿崩。喺女星之中，吳謹言身型算係極迷你而纖巧，但亦因為咁獲賦予獨特的少女感▼

+ 9 + 8 + 7

身高165cm的吳謹言，體重得40kg出頭，外表勁纖瘦，幾乎俾風一吹就跌！不停job接job，體態更顯輕盈，瘦到連手指嘅骨節位都突埋出嚟，勁難搵到啱sizes嘅飾物同戒指。近日她出席活動，就有眼利網友發現，吳謹言在手指上貼上一圈透明膠紙，似乎是為了避免戒指滑落，Fans大讚吳謹言此舉太可愛，也有感嘆：「到底多小的戒指才能套牢魏姐？」擔心佢唔再食肥啲，未來老公肯定勁頭痛。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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