【皓鑭傳】咁都得？吳謹言聶遠結局齋用字幕交代　網友挖真正結局

聶遠與吳謹言再續《延禧攻略》前緣之作《皓鑭傳》於20日在愛奇藝播出大結局，最終飾演呂不韋的聶遠被貶，「皓鑭」吳謹言則不知所蹤，並用字幕帶過嬴政成為秦始皇的歷史故事，被網友批草草結束、全劇虎頭蛇尾。不過，也有網友挖出，結局應是因不符史實被刪減，原本的大結局應是呂不韋與皓鑭雙宿雙飛、雲遊四海。

按圖看《皓鑭傳》結局篇劇照▼

+ 9 + 8 + 7

《皓鑭傳》曾「卡關」兩個月才能播出，當時製作人于正在IG上發文：「欲渡黃河冰塞川，將登太行雪滿山。」抒發鬱悶心情，網友支持他：「延播沒關係，別刪減就行。」他也無奈嘆：「人微言輕。」洩漏《皓鑭傳》將被「拆解」的端倪。另外，又有網友發現，《皓鑭傳》花絮中曾曝光聶遠與吳謹言年老裝扮的模樣同乘小船，正片中卻沒有這個畫面；並找出網上流傳的劇本，描述呂不韋從貶放的馬車中逃走，並巧遇正要搭船離去的皓鑭，最後兩人一番鬥嘴後，同船而去。

《皓鑭傳》花絮中曾曝光聶遠與吳謹言年老裝扮的模樣同乘小船，正片中卻沒有這個畫面（微博截圖）

對於網友對《皓鑭傳》完結篇的評價，于正也發文表示：「我把皓鑭當作給予《延禧攻略》迷的一個祕密禮物，懂的人會懂，不懂的人可以等下一部！」長文中也透露：「就算因為剪掉了爽點，就算被黑的沒有熱度，但是我相信酒香不怕巷子深，這是給知音看的。」聶遠與吳謹言也都發文，不約而同表示感謝遇見劇中的角色，以及喜愛該劇的觀眾。

按圖看于正、吳謹言、聶遠對《皓鑭傳》結局感言及重溫呂不韋李皓鑭CP劇中Sweet Sweet互動▼

+ 6 + 5 + 4

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【新福事工協會】 ，每$50就有1個基層家庭獲3日短期食物援助。