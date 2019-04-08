SHINee鐘鉉30歲生忌　親姐姐翻唱自作曲、太妍發圖表思念

撰文：葉詩
最後更新日期：
4月8日是韓國團體SHINee成員金鐘鉉30歲（韓國年齡）的生日，亦是他不在世的第二個4月8日，這個日子對SHINee World而言還是一如既往的特別。SHINee的官方社交媒體帳號亦準時在韓國時間00:00發佈了鐘鉉的照片，照片中的他笑容燦爛地站在舞台上，仿佛從未離開過。
SHINee World紛紛在貼文下留言，祝福鐘鉉生日快樂外，亦表達了對他的想念。（SHINee IG）
俗語說男子三十而立，SHINee World皆在想像，如果鐘鉉還在的話現在應該和SHINee其他成員一樣在軍隊裡吧⋯⋯想像他剪了平頭的樣子、成員弟弟們送他進軍營、喜歡音樂的他，會跟Key一樣選擇去軍樂隊嗎？但令人傷感的是一切都只能是想像；但SHINee World都堅信鐘鉉現在在另一個平行時空唱著喜歡的歌、過得很快樂。
粉絲們亦自發標籤「承鐘鉉的福，我平生都很溫暖」（종현아 덕분에 내평생이 따뜻해），以感謝鐘鉉曾經帶來的溫暖；此句子亦是鐘鉉最後演唱會時的手幅內容。
+22
+21
+20
鐘鉉的家人為他成立、以援助有困難音樂人的基金會Shiny Foundation亦在今天發佈了一段影片，影片中鐘鉉的親姐姐金素丹（김소담）正在翻唱《Happy Birthday》，此歌曲為鐘鉉第一張小品集中的收錄曲，歌曲中的歌詞「你的誕生對我來說就是祝福」，令不少SHINee World覺得很有共鳴之餘，亦稱讚素丹姐姐的唱功同樣了得。
另外，與鐘鉉關係友好的少女時代成員太妍，亦在個人社交媒體發佈了與鐘鉉有共同回憶的照片，包括與鐘鉉第二張小品集的自拍、鐘鉉送太妍的聖誕樹禮物及兩人的合照，以表達對他的思念。
與鐘鉉關係友好的少女時代成員太妍亦在個人社交媒體發佈了與鐘鉉有共同回憶的照片，以表達對他的思念。（太妍IG）