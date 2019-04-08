SHINee鐘鉉30歲生忌　親姐姐翻唱自作曲、太妍發圖表思念

4月8日是韓國團體SHINee成員金鐘鉉30歲（韓國年齡）的生日，亦是他不在世的第二個4月8日，這個日子對SHINee World而言還是一如既往的特別。SHINee的官方社交媒體帳號亦準時在韓國時間00:00發佈了鐘鉉的照片，照片中的他笑容燦爛地站在舞台上，仿佛從未離開過。

SHINee World紛紛在貼文下留言，祝福鐘鉉生日快樂外，亦表達了對他的想念。（SHINee IG）

俗語說男子三十而立，SHINee World皆在想像，如果鐘鉉還在的話現在應該和SHINee其他成員一樣在軍隊裡吧⋯⋯想像他剪了平頭的樣子、成員弟弟們送他進軍營、喜歡音樂的他，會跟Key一樣選擇去軍樂隊嗎？但令人傷感的是一切都只能是想像；但SHINee World都堅信鐘鉉現在在另一個平行時空唱著喜歡的歌、過得很快樂。

粉絲們亦自發標籤「承鐘鉉的福，我平生都很溫暖」（종현아 덕분에 내평생이 따뜻해），以感謝鐘鉉曾經帶來的溫暖；此句子亦是鐘鉉最後演唱會時的手幅內容。

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鐘鉉的家人為他成立、以援助有困難音樂人的基金會Shiny Foundation亦在今天發佈了一段影片，影片中鐘鉉的親姐姐金素丹（김소담）正在翻唱《Happy Birthday》，此歌曲為鐘鉉第一張小品集中的收錄曲，歌曲中的歌詞「你的誕生對我來說就是祝福」，令不少SHINee World覺得很有共鳴之餘，亦稱讚素丹姐姐的唱功同樣了得。

另外，與鐘鉉關係友好的少女時代成員太妍，亦在個人社交媒體發佈了與鐘鉉有共同回憶的照片，包括與鐘鉉第二張小品集的自拍、鐘鉉送太妍的聖誕樹禮物及兩人的合照，以表達對他的思念。