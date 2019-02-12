SHINee泰民回歸showcase重提鐘鉉：身邊空了一個位置好不真實

韓團SHINee成員泰民昨晚（12日）在首爾鍾路區為個人新專輯《WANT》舉行回歸showcase，除了首次公開帶性感魅力的主打曲「WANT」的編舞外，亦準備了另一收錄曲「Artistic Groove」的舞台，充滿魅力的表演令粉絲尖叫連連，驚艷全場。

泰民昨晚（12日）為個人新專輯《WANT》舉行回歸showcase，提起已故成員鐘鉉。（Vlive截圖）

泰民在showcase上除了講述出碟心情和幕後故事外，亦首次敞開心扉開腔提起已故成員鐘鉉。以SHINee身份出道的泰民眨眼間已經踏入第11年，他坦言自己最辛苦的時候就是要接受鐘鉉的離世：「真的很突然的，有些時候雖說沒關係但也經常想起。」鐘鉉雖然已經離開一年多，但泰民直言自己還未完全接受：「對於身邊空了一個位置這件事，依舊感覺恍恍惚惚，好不真實。」

鐘鉉（SMTOWN）

泰民亦分享了SHINee以4人形式繼續活動時的忐忑心情：「其實SHINee在去年發行了三張專輯，那個時候經常會想『與其藏著不如展示出來吧』『我們像以前一樣做，大家也會像以前一樣看待我們吧』，我們成員之間經常有這樣的對話。」隊長溫流繼去年11月入伍後，Key亦緊接在下月入伍，而珉豪亦預計在下半年入伍，而這段時間亦變成了組合的空白期。泰民安慰各位粉絲將會作為SOLO歌手積極展開活動去填補哥哥們暫時的空缺，並承諾：「當所有人當完兵回來，我們會再次合體！」

SHINee去年以4人形式發行了三張專輯。（SMTOWN）

泰民第二張迷你專輯《WANT》在2月11日傍晚6點公開並攻占各大音源網站，更在香港等全球超過29個國家及地區同時奪得iTunes綜合專輯榜第一名的佳績。

《WANT》在香港等全球超過29個國家及地區同時奪得iTunes綜合專輯榜第一名的佳績。（SMTOWN）