【我們與惡的距離】同賈靜雯默契十足　溫昇豪：沉重程度數一數二

由賈靜雯、溫昇豪、吳慷仁等主演的HBO ASIA原創劇集《我們與惡的距離》（The World Between Us）自播出以來，在台灣引起很大迴響。故事描述在一場「戲院槍擊案」後，兇手、受害者、受害者家屬、傳媒以及辯方團隊糾纏交織的命運。

溫昇豪同賈靜雯今次在劇中飾演一對夫妻，在兒子劉天彥（林宥綸飾）過世後，賈靜雯遲遲難以走出傷痛，脾氣變得暴躁易怒，因此兩人經常吵架。而溫昇豪在劇中的演繹亦相當壓抑，一方面控制不住爭吵，另一方面又要挽救岌岌可危的婚姻。對於角色的拿捏，溫昇豪表示劇本非常嚴謹，演員們順著故事脈絡，不需要過多地表演，角色自然就變得立體：「有區別的是，因為我戲裡面的太太賈靜雯，她是比較悲傷，她要外放時，我得要抑制住那個憂傷，要表現得很堅強，我要維持婚姻，還要照顧另一個小孩的未來。但是他的堅強裡面，是一個深沉的痛苦，所以我的表演是比較壓抑性的，不需要做太多的改變，也不需要做太多的放大，我們就順著故事走，就能keep住那個情緒。」

為符合劇中憂鬱的形象，溫昇豪特意減肥，而且穿上寬鬆的深色服飾，去彰顯這個外表堅強，內裡壓抑的角色。他同賈靜雯戲裡戲外默契十足，兩人在片場不時會交談育兒經。（Facebook圖片）

劇中的溫昇豪有一子一女，現實中他也有一個5歲的女兒。提及在劇中痛失一子，會不會聯想自己的孩子時，溫昇豪直言：「不會，因為這個太悲傷了，我們通常在拍戲的過程當中不會拿親人來跟戲劇做結合，這對我來講太不人道了，也太不道德，所以我不太會把我的家庭跟這個『家庭』做聯結。」不過，溫昇豪戲裡戲外同樣為人父母，所以同小孩的對手戲可以說是本色出演，完全可以理解當中的感受。

在劇中的幾場重頭戲，令溫昇豪都倍感憂鬱：「包括我們參加喪禮，夫妻間爭吵，我帶走我的太太去重新面對我們失去兒子的傷痛，這些過程都是非常痛苦，因為我得浮出水面，我得帶走她，因為『太太』已經往下沉了，我要拉她往人生下個階段走，所以我的角色是比較主動性的。」（Facebook圖片）

這套劇的編劇由呂蒔媛擔任，曾經兩度獲得台灣金鐘獎戲劇節目編劇獎。而《我們與惡的距離》一播出即刻備受大家關注，再次印證了呂蒔媛的實力。劇中溫昇豪及一眾演員的演繹也入木三分，他更指這個戲的沉重的程度，應該算拍戲以來數一數二的困難，所以得到編劇的讚賞，他也非常興奮：「她有特別跟我說，表現得特別好，對這個人物掌握的狀況跟她的預設是一樣的，甚至超過她的預期，所以我很開心。」