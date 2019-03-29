【我們與惡的距離】首播即登Google榜首　揭兇殺案背後的真實人性

在全球熱捧劇集《權力遊戲》第八季啟播之前，HBO已率先透過《我們與惡的距離（The World Between Us）》掀起煲劇氣氛！繼去年Netflix人氣作品《你的孩子不是你的》播出後，《我》劇又再以社會議題作為題材，勾起觀眾一段於2014年發生 ──「鄭捷捷運隨機殺人案」的恐怖回憶。《我》劇是由公視、CATCHPLAY與HBO Asia今年聯合推出的台灣社會寫實劇集，在3月24日首播當日，這套劇更即時成為台灣Google搜尋榜榜首，各大討論區亦遍佈它的足跡。

《我們與惡的距離（The World Between Us）》於3月24日已首播，每星期推出兩集。（網上圖片）

《我們與惡的距離》的4大看點

陣容龐大

在主演方面，除了有睽違15年之後重回劇集主角之列的賈靜雯之外，還有香港觀眾較熟悉的「金鐘獎戲劇節目男主角獎及迷你劇集／電視電影男配角」－《麻醉風暴》的主演吳慷仁、視帝級演技的溫昇豪、曾沛慈等等。而編劇呂蒔媛亦分別憑《牽紙鷂的手》和《出境事務所》奪得兩屆「金鐘獎戲劇節目編劇」得主，又憑電影《誰先愛上他的》入圍金馬獎「最佳原著劇本」。

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賈靜雯的角色除了是傳媒的主管之外，亦是「無差別殺人事件」中死者的家人。（網上圖片）

呼應現實 引發觀眾共鳴

其實《我》劇並非以2014年鄭捷台北捷運隨機殺人事件作為藍本，不過尤其台灣觀眾們，在看劇時無一不勾起5年前的這段恐怖經歷。鄭捷一案，當時轟動全球，因為當時21歲的鄭捷在捷運的車廂和月台持刀隨機向途人揮刀，造成4死24傷，最後被判死刑。而《我》劇亦以一宗「無差別殺人事件」作為故事的主軸，講述兇手李曉明（王可元飾）在電影院內隨機傷人，造成9死數十傷，最後被判死刑。其實從2012年至今，台灣發生了超過6宗「無差別殺人事件」，死傷人數超過百人。所以對台灣觀眾而言，《我》劇的故事十分有共鳴。

吳慷仁飾演替死刑犯辯護的人權律師，一度被公眾潑糞。（網上圖片）

兇殺案只是背景 劇本主力探討人性

與其他「兇殺案」為主題的故事不同，《我》劇的故事並不是緝兇，反而是兇殺案發生後所引發的社會議題。例如公眾對兇手的謾罵、對兇手家人的責備、兇手家人的心態、對兇手的辯護律師（吳慷仁飾）的批評、傳媒人（賈靜雯飾）的報道矛盾和掙扎、受害者家人的心理變化等等，這樣的故事發展，仿佛將所有人都牽涉其中，令觀眾更加有投入感。因為網絡世界的迅速發展，市民對兇殺案的評價能夠輕易地在公開的網絡平台發表，而網民的反應亦往往為兇殺案周邊的所有人造成壓力，甚至傷害。所以《我》劇其實是一部以不同立場和視角去探討一宗案件的劇集，道出「到底什麼是好人，什麼是壞人」的真實人性迷思。

別以為「殺人案」與自己無關，其實一切網絡上的評論都可能會成為別人的傷害。（網上圖片）

林宥嘉唱主題曲《別讓我走遠》

除了劇集的本身，主題曲的貼切亦有畫龍點睛的作用。今次《我》劇的主題曲《別讓我走遠》由林宥嘉演唱、亦有參與歌曲創作。其歌詞亦相當貼題，例如「整個世界在腐爛」、「凝視我的臉 所有狼狽 照亮我陰暗的每一面」以及「沈默以對 都無所謂 任何角落都沒差別」等，每句都是對社會的人情冷暖控訴。

賈靜雯、吳慷仁演技大爆發：

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