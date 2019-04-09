【我們與惡的距離．劇評】殺人犯都係人！避免盲目呼喚正義的提醒

你會為一個殺人犯辯護嗎？你會為自己親人犯下的錯贖罪嗎？如果你是受害者或受害者的家人，你希望法律予以施害者同樣的懲罰嗎？這些都無從回答，這不是所謂原諒與否、寬恕與否能解答的問題。我們無法用上帝視角來判斷他人仇恨的深淺與生命的輕重。如果命運裡真的有這麼一場戲，只能說，我們果然是一顆棋子。

近期，台灣的一部10集電視連續劇《我們與惡的距離》（The World Between Us），便呈現了這樣的一場「天災人禍」。一場大規模無差別槍擊殺人事件後，所有相關人士的命運——兇手、兇手的親人、受害者、受害者家屬、媒體和律師團隊…交織在一起。悲劇過後，每個相關的、不相關的人都是如何面對的？

《我們與惡的距離》（The World Between Us）（官方宣傳照）

第一集開頭，兇手的辯護律師王赦（吳慷仁飾）剛剛走出法院大門，就被圍觀群眾潑了糞。身邊充斥着對他的咒駡與聲討，看向他的眼神像是在看兇手本人。在這場無差別槍擊殺人事件裡，造成9人死亡21人受傷，兇手李曉明（王可元飾）看來罪無可恕，是實實在在的「惡」。但這場「惡」由他開始，卻並未因他的伏法而終。

宋喬安（賈靜雯飾）的兒子，就死在這場槍殺案裡。宋喬安就坐在法庭上，親耳聽到證詞裡說，她的兒子是如何隨着因恐慌而四處逃竄的人群跌倒，努力爬起來之後，卻被槍掃射到，當場斃命。兒子的去世毀了她，她從裡到外變了一個人，再也不會微笑，不懂溫柔，是令下屬聞之卻步的新聞編輯部上司。也毀了她的家，夫妻面臨離婚，母女漸行漸遠。

+ 4 + 3 + 2

李大芝（陳妤飾）原名李曉文，她是作案人李曉明的妹妹。因這一場槍殺案，她失去了家庭，失去了親人，她改了名字，以另外的身份生活在世界上，卻只能眼睜睜地看着自己的父母跪在街上受人辱駡而不能上前。因為母親說了，一家人「死了」三個已經夠了，她一定要好好活着，連和家人一起苟且偷生的權力也沒有。而當她成為了一名做新聞的編輯，她要如何面對心中的正義？

一場突如其來的悲劇，幾乎讓所有人都成了受害者。有人咬緊牙關生活，從此裝聾作啞；有人隱姓埋名，逃離破碎的現實；有人一頭紮進仇恨的旋渦裡，宣洩自己的憤怒…不知道從什麼時候開始，與惡同行的同時，也與惡成為了相交線。

宋喬安作為媒體部的主任，她也會偶爾忘記自己最初做新聞的職責所在，得知受害者是「台大」的，立刻轉移了新聞焦點，將「女大學生」改成「高材生」。施害者是誰？動機是什麼？沒人在意。其實面對已產生的罪惡，我們可以選擇的還有很多。

宋喬安（賈靜雯飾）作為媒體部的主任，她也會偶爾忘記自己最初做新聞的職責所在，得知受害者是「台大」的，立刻轉移了新聞焦點，將「女大學生」改成「高材生」。施害者是誰？動機是什麼？沒人在意（《我們與惡的距離》劇照）

王赦經常為有爭議的人辯護，他說：「就算被這個世界討厭的人，他也應該受到司法程式正義的保障」。王赦僅僅想保護施害者的權益嗎？當這個世界上出現了殺人犯，將他殺死是一種什麼樣的選擇？死亡，只是一個人不再以大眾認為的方式存在，那或許是暫無他法的無奈。那是對罪犯的懲罰，也是對罪犯家人的懲罰，那是世間公允對受害人的交代。但失去了的，再也回不來了。

李曉明的母親林秀麗（謝瓊煖飾）對律師說，「是我們的關心不夠嗎？可是不是說孩子偶爾要有獨立的成長空間嗎？是因為他爸爸喝酒嗎？可是他爸爸是為了鄉親們的事情勞心勞力啊…」她最後終於支撐不住崩潰大哭：

我們父母到底做了什麼，養出這樣的孩子？全天下沒有一個爸爸媽媽，要花二十年，去養一個殺人犯！ 《我們與惡的距離》殺人犯李曉明的母親

殺人犯李曉明的母親崩潰說：我們父母到底做了什麼，養出這樣的孩子？全天下沒有一個爸爸媽媽，要花二十年，去養一個殺人犯！（《我們與惡的距離》劇照）

一個罪犯是如何從普通人走向這一步的？他遲遲不肯向家人傾訴的到底是什麼？在司法心理學中，還未被看清的模糊地帶是什麼？在人性的善惡裡，那塊灰色地帶到底從什麼時候開始，遊走到了徹底黑暗的那一面？那些活着的人的心，到底怎麼補救？那是王赦作為一名律師的堅守，他不想真相被隱藏，他希望正義以明朗的方式呼喚出來，而不僅僅是平息大眾怒火的武器。揪其源、尋其根，才能避免這樣的悲劇再次重演。

劇中，應思聰（林哲熹飾）是一個思覺失調（舊稱精神病、精神分裂）患者，完成自己的拍攝是他一生的理想，而他的理想卻躲不過現實一次又一次的耳光。他在無奈之下偷偷進入幼稚園拍攝，雖然無一兒童受傷，攝像頭也只拍下了他與孩子們溝通的場景，卻造成了社會恐慌。

但這種恐慌是怎樣造成的呢？路人採訪時說道，「有個全身髒兮兮的瘋子，背着一個大包，不知道是槍還是什麼」；媒體在報導時，標題寫道：「精神病患者挾持多名幼童」；群眾開始抗議附近的一家精神病院繼續在這裡，希望所有的患者搬出去——我們總是很容易記得自己在與不公對抗，與罪惡纏鬥，永遠踩着一條原則線，雖然會將食指指向對岸，卻自認腳下永遠不會踏錯一步。但也常常忘了，生而為人，我們常常身處旋渦裡。當你在凝望深淵時，深淵也在凝望你。我們與惡之間到底有多少距離？

人類處於神與禽獸之間，時而傾向一類，時而傾向另一類；有些人日益神聖，有些人變成野獸，大部分人保持中庸。 新柏拉圖主義之父——普羅提諾（Plotinus）

更多時候，人恐怕是以神明的名義，做着霸淩的行徑。在憤怒充斥着大腦時，呼喚正義的聲音會變得很大，大到成為了一句人們相互站隊的口號，淹沒了要求真相的聲音（《我們與惡的距離》劇照）

更多時候，人恐怕是以神明的名義，做着霸淩的行徑。在憤怒充斥着大腦時，呼喚正義的聲音會變得很大，大到成為了一句人們相互站隊的口號，淹沒了要求真相的聲音，自然淹沒了微弱的辯解的聲音。當所有人都站在一起時，作惡的成本也會隨之降低。輕輕敲到鍵盤上的一句話，不會有人在乎那是不是他人的滅頂之災。

所以劇中人只看到李曉明一家人在槍殺案後，集體逃之夭夭，卻沒看到他們的家不再是家、每個人都活得不成人樣，都在為了這場罪惡贖罪。哪怕，這不是大眾的義務。正如宋喬安的丈夫劉昭國（溫昇豪飾）所說，解決傷害最好的方法是善後跟預防。也是自我治癒，與社會防禦。而非一味的指摘或深陷在傷痛裡。

當我們為受害者護航，為施害者不齒時，那應當是一種引人向善的力量，而不是讓弱者向強者下跪的叫囂。每一個站在懸崖邊上的木頭人都不會說話，哪怕不能拉一把，也請不要推一下。

【本文獲「影視獨舌」授權轉載，微信公眾號：dusheme】

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