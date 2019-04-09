【勝利醜聞】鄭俊英崔鍾訓等被禁參演KBS節目　毒品檢驗疑出術

韓國娛樂圈醜聞「勝利門」涉及性交易、偷拍散播非法影片、貪污和逃稅等醜聞，BIGBANG前成員勝利、鄭俊英、FTIsland前成員崔鍾訓、CNBLUE成員李宗泫、Roy Kim等均被指涉案，不單被粉絲離棄，韓國電視台KBS更宣布禁止勝利、鄭俊英和崔鍾訓出演節目。

（左起）崔鍾訓、勝利和鄭俊英均被禁演出KBS節目。（視覺中國）

KBS今日（9/4）回應韓國傳媒查詢時表示，審查委員會上個月底決定禁止三人演出KBS節目。KBS會根據廣播出演限制審查委員會的運營標準，對違法或不道德行爲引起爭議的藝人，按照事件輕重而作出不同程度的演出限制，不過如果藝人被判沒有嫌疑，或者已經過充分反省，KBS就會召開委員會解除限制。

龍俊亨、Roy Kim和李宗泫也涉及「勝利門」案。（資料圖片及視覺中國）

另外，韓國傳媒今早指出，首爾地方員警廳廣域搜查隊確認鄭俊英和勝利等人的聊天室中，曾多次出現暗示大麻和合成毒品的代名詞。警方發現眾人以「肉」暗喻大麻，「糖果」暗喻合成毒品，聊天室成員曾說「今晚要吃肉嗎」、「今晚吃糖吧」等，警方懷疑有關字句與吸毒有關；此外，聊天室成員曾於2016至2017年間，分享不會被驗出吸毒的方法，包括反覆漂染頭髮、長期注射液體等，頭髮和尿檢便不會被驗出毒品成分。警方目前已就此著手調查。

警方懷疑勝利和鄭俊英的聊天室曾討論吸毒，以及分享洗脫吸毒嫌疑方法。（視覺中國）

回顧「勝利門」接受警方調查新聞照