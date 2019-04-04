【勝利醜聞】Roy Kim涉散播淫穢相片　被警方列為嫌疑人正式立案

即時娛樂
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韓國男星鄭俊英涉嫌偷拍和散播非法影片案又有新進展，歌手Roy Kim被揭是鄭俊英其中一個散播影片的群組成員，早前被警察傳召調查。今日（4/4）首爾地方警察廳宣布Roy Kim因涉嫌《信息通信網絡法》中傳播淫穢物品而被立案，現時身在美國讀書的Roy Kim以嫌疑人身份被警方傳召。

Roy Kim涉嫌傳播淫穢相片，被警方立案調查。（視覺中國）

雖然Roy Kim與BIGBANG前成員勝利、FTISLAND前成員崔鍾訓、CNBLUE成員李宗泫等人都是鄭俊英的群組成員，不過，與此前鄭俊英、勝利等人涉嫌散播非法影片有所不同，首爾地方警察廳在早上舉行的記者座談會上表示，Roy Kim因涉嫌在團體聊天室散佈淫穢照片而被立案。有記者問及淫穢照片是否由Roy Kim拍攝，警方就坦言未能證實此說法。

Roy Kim和鄭俊英因參加《Super Star K 4》成為好友。（網上圖片）

警方指Roy Kim在群組散播淫穢相片，亦未能證實照片由他操刀，與鄭俊英偷拍和散播非法影片有所不同。（網上圖片）

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