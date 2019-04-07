捲入偷拍女性和散佈非法得來淫穢物的韓國藝人鄭俊英，被爆出醜聞前，拍攝的多個節目都大受影響。除了被迫停播的KBS長青節目《兩天一夜》外、tvN節目《在當地吃得開嗎》等都需要緊急剪輯，盡量刪減鄭俊英演出的部分，可說是相當頭痛。鄭俊英有份出演的《窮遊豪華團》，周六（6日）在tvN播出土耳其伊斯坦堡篇，當中組目組的「神剪輯」，不禁令觀眾非常佩服。

昨天《窮遊豪華團》播出第70集，EXID Hani、朴明洙、許卿煥同文世潤等人在土耳其伊斯坦堡展開旅程。相信粉絲都知道鄭俊英爆出醜聞前，亦有一同參與拍攝。為了刪減他演出的畫面，除了簡單地運用較多其他主持人的一人鏡頭和放大畫面等外，後製組可說是出盡腦力，終於令節目成功播出。開場畫面中，清楚可見Hani和劉民尚之間，背景有被編輯的痕跡，相信鄭俊英原本就是站在兩人之間。雖然近鏡更能見到Hani和劉民尚身體有重疊的部分，但網民則非常佩服節目組的厲害「剪工」。

Hani和劉民尚之間的空隙，就是鄭俊英當時的位置。（影片截圖）

一齊玩「鄭俊英找找看」遊戲！

（提示：灰色外套、黑白襪者為鄭俊英）

+ 13 + 12 + 11

而一眾主持人在餐廳吃早餐的畫面中可見，劉民尚旁邊的座位被編輯成「吉位」，就如只有5人用餐一樣。可是放大畫面能夠看見，空椅子有被PS過的痕跡外，節目組更多次直接把字幕放到座位上，能夠推測當時鄭俊英正坐在該位置上。由於劉民尚有把蛋糕遞向「吉位」、Hani曾向空椅子方向說話以及高空鏡頭出現過屬於第6人的手，所以節目組又一次用高超技術令鄭俊英完美消失。節目播出後，意外變成「鄭俊英找找看」遊戲，媒體和粉絲都偵探上身，尋找各個鄭俊英出現的證據。

節目組把字幕放在「吉位」上，巧妙地掩飾了鄭俊英的座位。（影片截圖）

畫面左下角的白色手袖，正是鄭俊英出鏡的證據。（影片截圖）

其中一幕中，主持人站在烤粟米的攤檔前下單，除了各人數人頭時數到6外，鄭俊英的樣子更清楚出現在畫面上。穿上灰色外套和戴帽的鄭俊英，雖然只出現短短一秒，但當然逃不過網民的法眼。即使節目始終有出現破綻，可是不少觀眾都大讚《窮遊豪華團》節目組的高超技術，又要額外花上大量時間進行後製，讓節目順利播出，。

《窮遊豪華團》雖然盡力剪輯但仍出現破綻，右邊畫面可見鄭俊英曾出現一秒！（影片截圖）