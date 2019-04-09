周海媚凍齡樣貌被讚充滿少女味　自爆因病錯失兩段好姻緣

作為不少人心目中最經典的「周芷若」，周海媚在新版《倚天屠龍記》中飾演滅絕師太依然成為全劇焦點。雖然海味今年已經52歲，但風采不減當年，仙氣造型引起網民熱議。早前她獲邀參加內地一個美食節目時，就再度因為凍齡外貌掀起話題，被網友大讚Keep得超好！

周海媚在新版《倚天屠龍記》中飾演滅絕師太，顏值不輸同劇的年青演員。（網上圖片）

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穿上淡紫色毛衣、灰色運動褲的海味，紮起高馬尾，散落少少碎髮，加上精緻的妝容，減齡不少，就算是與兩位小鮮肉合照都毫無違和感，更有網友大讚海味看起來就像是25歲一樣，顏值完全不輸當年的「周芷若」。當年28歲的海味，在《倚天屠龍記》中飾演周芷若一角，無論是外貌裝扮、表情眼神、動作舉止，都與金庸先生筆下的周芷若非常符合，她完美演繹出角色前後的轉變，她亦憑藉這個角色被評為「最美周芷若」。

周海媚早前上內地節目擔任嘉賓，大展廚藝，凍齡樣貌獲網友大讚。（微博圖片）

海味真係Keep得好好！（微博圖片）

雖然海味一度爆紅，但原來她曾有段時間非常消沉，甚至一度絕跡娛樂園。事實上海味在1998年時患上紅斑狼瘡症，為了養病她被迫暫停工作，之後更轉戰內地，以接拍廣告為主。但為了控制病情，她一直維持低工作量，避免身體負荷太大，當時正值大好年華的海味媚還因此錯失了兩段好姻緣，有傳因為病情，令她與當時的男友迪生集團執行董事伍士榮感情變淡，其後於2010年又因為受病情困擾，與當時的建築師男友分手收場。

周海媚當年飾演的周芷若是不少人心目中的經典。（網上圖片）

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直至2014年海味接演由范冰冰主演的內地劇集《武則天》，飾演楊淑妃一角才再度爆紅。性格樂觀的她也表示，雖然自己歷經生病的痛苦，但也因此明白要好好保養自己的身體。無論是在運動還是飲食方面，她都養成了良好習慣，相信她凍齡的外貌和Fit爆狀態也離不開她的生活習慣。

2014年周海媚在《武則天》中飾演楊淑妃一角再度爆紅。（網上圖片）