【方大同演唱會】一件歌衫唱到尾　沉澱5年孖周國賢Jam歌繼續任性

從事演藝工作的人，無不想在台上發光發亮，也害怕「花無百日紅」，偏偏方大同（Khalil）卻是異數。 方大同向來清心寡慾，不留戀旺盛人氣，亦不想剎那快感干擾創作本質，因此當他成立音樂文化公司「賦音樂FU MUSIC」後，行事比之前更見低調與內歛，譬如鮮有曝光或宣傳，也盡量減少不必要的演出，以爭取更私密的個人空間，做出有質素的好歌。暌違五年的「TIO靈心之子巡迴演唱會」（紅館香港站）就是久經沉澱之作。

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拋開世俗回歸本質

比起緊抱名與利，方大同相信放開雙手，反倒能擁抱世界，所以他將這次演唱會定題為「Throw It off」，寄意本身渴望追隨己心，純粹地享受音樂的夢想。像一連兩夜的演出中，方大同不像多數歌手採用華麗舞台或華美衣飾，務求給予觀眾眩目的感官刺激，他選擇的是一整晚不換造型，只以一個人、一款衫、一枝木結他／電結他、一部琴、一隊Band，配上一個風格簡約但視效與燈效保持精緻的飛碟造型舞台，簡簡單單地演繹出自己喜歡的歌曲，可說是非常「任性」。

這份「任性」也延伸至演唱會的流程與選曲之上。基於長時間沒公開作大型表演，故此方大同有專門選唱深受樂迷鍾情的經典Hit歌，例如《春風吹》、《三人遊》及《愛愛愛》等，以回饋大家靜候多年的心意。但重回舞台，掀開新章，方大同更想跟樂迷與親朋好友分享這段暫別日子的領悟和感受，以最純粹的音樂細訴個人多元文化的創作初心，於是今回他特別邀請了中央音樂學院的二胡演奏家王穎進行跨界別合作，由對方幽怨的中樂之聲結合自己的鋼琴彈唱，共同合奏了《南音》一曲，將傳統音樂巧妙地融和到流行曲中，別具匠心。

極端品味孕育新意

外表斯文、個性跳脫的方大同，甚至還將「中西樂韻Crossover」推向極致，請來旗下擅長R&B風格的女歌手的王詩安（Diana），聯同她出身於京崑世家的母親，以特別嘉賓身份前來助陣合力演繹了《明天》。當雄渾有勁的京崑之音與甜美優雅的R&B之聲，於紅館場內悠閒地飄盪繞繚的時候，全場人士皆感動得屏息靜氣，被他們仨的樂章緊緊地吸引着。

方大同喜歡將不同人的創意連結，為樂迷帶來嶄新的衝擊，因而兩晚分別安排了兩場令樂迷驚喜的「音樂大Battle」- 第一晚，他誠邀來「靚仔師兄」、曾於《悟空》MV內飾演唐三藏一角的周國賢，跟自己邊型格地對彈結他、邊狂野地二重唱The Beatles的《Come Together》，舉手投足之間既盡顯Brotherhood的默契，又展示了音樂人之間正面較勁的舞台魅力，成功獲取歌迷雀躍的喝采聲。

第二晚，他則換個輕鬆氣氛，邀得相識14載的樂壇老友、二人組合農夫擔任嘉賓合唱《風生水起》，只是搞笑的是方大同的廣東話「唔鹹唔淡」、動靜又「怕怕醜醜」，明明Rap起生鬼歌詞卻會流露一種奇妙的文青感，那份違和卻可愛的模樣，令陸永也忍俊不禁：「你係世界上rap得最冷靜嘅人。」而C君也「大踢爆」他的怪品味：「對唔住各位，今晚演唱會咁有品味，我哋就突然走出嚟rap一首咁低俗嘅《風生水起》，令你哋好似去食壽司，但到場要攞個火鍋出嚟要淥熟啲魚先…不過呢個部份其實係方大同要求，佢嘅品味真係好怪、好兩極化。」

兩晚演唱會，方大同縱使話不多，還因怕醜性格，說話有點「口窒窒」，可是專注的唱、用心的彈、純真的笑，足以打動樂迷跟他現場大合唱一首《Love Song》，圓滿結束這一場雙方期盼已久的音樂聚會（KKBOX提供）

樂迷最愛是真誠

雖則方大同的音樂品味如此「另類」，但就是這份「不隨俗、做自己」的真誠，深深贏取樂迷的徹底支持與愛護。看兩晚的觀眾常於歌與歌之間，抓緊空檔大讚他：「Khalil，你好靚仔！」，還有女生主動公開告白：「我永遠愛你呀！」，就知真正扣人心弦的好音樂，不只關乎歌者的技藝多老練，最重要還是他／她有否掏出真心跟世界相處。兩晚演唱會，方大同縱使話不多，還因怕醜性格，說話有點「口窒窒」，可是專注的唱、用心的彈、純真的笑，足以打動樂迷跟他現場大合唱一首《Love Song》，圓滿結束這一場雙方期盼已久的音樂聚會。

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