《3日2夜》女神林伊麗曬超美孕照　肥B唔肥人全靠食呢樣！

有「翻版張鈞甯」之稱的《3日2夜》女神林伊麗（Michelle）自從去年在社交網宣布懷有與金融才俊老公Henry Chow的愛情結晶後，就專心養胎，暫停了所有演藝圈的工作。日前，她就在網上大晒超美性感孕照，相中的Michelle依然明艷照人，手腳纖幼，肥B不肥人，令人羨慕！

Michelle接受《香港01》訪問時就更透露目前已懷孕37周（即超過9個月），已經陀足月，隨時準備「卸貨」：「要多謝BB好乖，所以除咗懷孕早期冇咩胃口之外，之後都陀得好舒服順利。足月後，BB會隨時出生，所以都好期待見到佢！（BB的性別係？）BB係男仔。」原來Michelle懷孕7個月時，孕肚仍不太明顯：「身邊嘅人都睇唔出我有懷孕，所以孕期相都拖到34周先影，希望肚大啲，影出嚟比較明顯！」

Michelle臨盆在即，好期待見到B仔呀！（IG圖片）

女人味十足！

+ 10 + 9 + 8

雖然Michelle懷孕期毫無臃腫孕味，但原來BB一直偏大2星期，吸收得相當好！對於自己「長胎不長肉」，Michelle就分享了孕期時的飲食秘訣：「每日會食四種唔同顏色水果，食高質蛋白質，紅肉，蔬菜，反而澱粉質食得比較少。到而家，我都會每日係Gym到踩1小時滑步機，希望運動可以幫助順產。」而榮升人母後，Michelle就表示唔會做全職媽媽，希望工作同家庭可以互相平衡。

睇落健康又好味！

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