Highlight尹斗俊、李起光等終遭取消學位　東新大學被批用完即棄

今年2月曾爆出藝人優待事件的韓國東新大學（Dongshin University），4月8日宣布取消7名歌手包括Highlight尹斗俊、李起光、前Highlight龍俊亨、前BEAST張賢勝、BTOB徐恩光、陸星材和秋家烈的學位及學分，表示正在當兵的藝人，必須在退伍後重修才能夠畢業。

韓國東新大學2月爆出「學士特惠」爭議，被教育部提出要求取消尹斗俊和李起光等人的學位及學分。當時教育部指出，7人在東新大學就學期間，透過不正當的行為入學及獲得學分，甚至指部分藝人長期缺席卻順利畢業。當時7人的所屬公司已發聲明否認，指藝人有如常上課，即使遇上行程亦有另外單獨接受考試。而且藝人努力替學校進行宣傳，亦是學分的一部分，因此表示不存在藝人特惠的爭議。

Highlight尹斗俊出道少有負面新聞，但卻一同捲入「學士特惠」爭議。（網上圖片）

7位東新大學「學士特惠」爭議藝人：

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可是2個月後，教育部人士表示7人學位及學分收回的取消要求被駁回，東新大學將取消6位藝人的學位，而其中仍在就讀的陸星材，則會採取取消的學分的懲罰。由於尹斗俊、張賢勝、龍俊亨和徐恩光正在服兵役的同時，李起光亦將於本月18日入伍，因此5人必須於退伍後必須重修被取消的學分再畢業。對於東新大學取消眾人的學位，粉絲都非常失望，批評大學利用對藝人宣傳學校後卻用完即棄，質疑學校當初以出席活動給予學分為由招生。

前Highlight龍俊亨被爆與勝利醜聞有關後，已於本月初低調入伍。（網上圖片）