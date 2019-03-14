龍俊亨宣布退出HIGHLIGHT　認曾收鄭俊英偷拍性愛片：我太愚蠢了

韓國男團BIGBANG成員勝利和男歌手鄭俊英的桃色醜聞越揭越多，3月11日SBS《8點新聞》報道爆出HIGHLIGHT成員龍俊亨，在2015年尾曾與鄭俊英討論偷拍性愛影片，雖然龍俊亨否認自己是鄭俊英聊天群組成員之一，但韓國網民批評龍俊亨對偷拍事件知情，仍不對鄭俊英加以勸阻，最終龍俊亨今日（14/3）早上在Instagram宣布引咎退出組合HIGHLIGHT。

勝利和鄭俊英的醜聞蔓延至整個娛樂圈。（視覺中國）

龍俊亨明言沒有參與偷拍和散播性愛影片，也沒有收過《8點新聞》爆出的對話內容中所提及的性愛影片，但龍俊亨承認曾收過其他性愛影片，並與鄭俊英進行不恰當的對話，龍俊亨坦言：「所有行為都是不道德的，是我太愚蠢了。我沒有認為是犯罪，是違法行為，沒覺得有什麼，沒有堅決制止，這也是我的錯。」龍俊亨又透露昨日以證人身份協助調查，將自己所知的事坦誠表達，過程中回看以往的對話，龍俊亨對此感到十分羞愧。

龍俊亨透過Instagram宣布退出HIGHLIGHT，並向歌迷和成員致歉。（網上截圖）

龍俊亨（右）承認曾收過鄭俊英偷拍的性愛影片，不過他強調沒有參與偷拍和散播。（Viu《K1頭條》提供）

龍俊亨強調2016年尾開始，與鄭俊英只是互相問候的關係，又指今次事件辜負了成員們和粉絲們的信任，就此感到非常抱歉，龍俊亨又稱意識到事件的嚴重程度，也不想再傷害因為自己而失望的歌迷和成員，所以在2019年3月14日，也即是今天退出HIGHLIGHT和深刻反省自己。

龍俊亨退出HIGHLIGHT，相信歌迷必定非常震驚。（資料圖片）

回溫龍俊亨去年來港相片（資料圖片）