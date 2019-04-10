【勝利醜聞】朴有天召開記者會　否認誘使前未婚妻黃荷娜吸毒

近日韓國娛樂圈最大醜聞「勝利門」牽連甚廣，不只爆出鄭俊英偷拍和散播性愛影片，與勝利一同管理Burning Sun的李文浩前女友黃荷娜亦因涉嫌吸毒，上星期被警方拘捕。拘留期間黃荷娜聲稱被藝人A注射毒品，才令她走上癮君子不歸路，令人聯想起黃荷娜前未婚夫朴有天。朴有天今日（10/4）下午召開記者會，澄清自己不是誘使黃荷娜吸毒的藝人。

韓國傳媒報道，黃荷娜接受調查時，聲稱有藝人向她注射毒品，才令她成為癮君子。（網上圖片）

朴有天以一身黑色西裝現身記者會現場，幾乎全程朗讀預備好的發言稿，未有回應記者提問。朴有天明言雖然自己受到抑鬱症困擾，曾經以飲酒或服用處方安眠藥，勉強解決失眠問題，但他強調自己沒有吸毒，看到黃荷娜接受毒品調查，聲稱被藝人誘使吸毒，感到自己會被誤認是黃荷娜所指的藝人，於是決定舉行記者會澄清。

朴有天今日舉行記者會，否認誘使黃荷娜吸毒。（網上截圖）

朴有天又稱與黃荷娜於去年初已經分手，之後曾受到黃荷娜威脅，不過想起自己2017年陷入人生低潮期，即被控性侵一名女性，令名聲一落千丈的時候，黃荷娜守在他身邊，所以即使受到黃荷娜威脅，朴有天也覺得自己有責任，也感到抱歉，令他承受巨大壓力，因此要服用安眠藥入睡。雖然朴有天知道黃荷娜有服用安眠藥，但他透過新聞才得悉黃荷娜吸毒，當時他也感到非常吃驚。

朴有天朗讀事先準備的發言稿，沒有回應記者提問。（視覺中國）

記者會尾聲，朴有天再次強調自己沒有吸毒，也沒有勸黃荷娜吸毒。為了重新演戲和進行演藝活動，他每天都鞭策自己，而日後亦會到警察廳接受調查。朴有天又談及今天舉行記者會的原因：「如果我被懷疑的話，就不只是藝人朴有天中斷活動隱退，我的人生也會被否定，所以我抱着迫切的心（舉行記者會）。」

黃荷娜事件轟動韓國，所以今次朴有天記者會吸引不少記者採訪。（視覺中國）