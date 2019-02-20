【口紅一哥】男網紅直播試唇膏年薪千萬　比女人更懂女人！

90後男生李佳琦，是一名美妝主播，被廣大網稱為「口紅一哥」。他每日直播試300多支唇膏，創造出的超強帶貨戰績：一分鐘賣出14000支唇膏、直播5分鐘賣出15000支唇膏、挑戰「30秒搽唇膏」健力士世界紀錄。兩三年之間，他由月入三千到現在年收入千萬，這個男生比各大明星網紅的帶貨能力都要強！

「口紅一哥」李佳琦比女人更懂女人，是他的成功之處。（影片截圖）

「Oh my God！」、「太！美！了！」是李佳琦的口頭禪，隨著他激昂的聲線，很多女生都站不穩腳，馬上就下單買唇膏，網上流傳一句「天不怕地不怕，就怕李佳琦的OMG！」，口袋不夠深的女生，真的不要隨意觀看他的直播。

李佳琦直播時表情浮誇但不造作，令消費者對他所介紹的產品容易心動。（影片截圖）

學舞蹈出身的李佳琦，原本是L'Oréal的專櫃化妝師開始，機緣巧合下，L'Oréal在中國需要推動新的專案，「BA網紅化」，李佳琦參加明星KOL選拔計劃2017年2月，他開始淘寶直播生涯。目前他日直播時長六小時，背後有一支五十人左右的團隊支援。

李佳琦背後有一支團隊支援，將他打造成最強帶貨網紅。（視覺中國）

憑什麼一個大男生賣唇膏，竟然比起女人更成功？有以下三個主要因素：

作為一個彩妝師，他可以運用專業知識，告訴大家哪幾款色號適合白皮膚，哪幾款適合較深的膚色，哪些適合日常妝容，哪幾款是某某女星常用的色號，還有哪些大牌有什麼平價替代，哪幾款孕婦也可以塗等，精簡具實用性的介紹，令消費者一目了然。

作為男人，李佳琦反而有直播賣唇膏的優勢。他一晚要塗過百支唇膏，不斷在唇上卸妝再塗唇，換著女生的嬌嫩皮膚，恐怕沒有人承受得了，對男生來說，還算勉強頂得住，不過他也曾說過，直播到最後，嘴唇好像不是自己的。

直播期間要瘋狂重覆卸妝和塗唇膏，一般女生應該受不了。（視覺中國）

以男性的角度看女生之美，反而會更有說服力。當然很多不解風情的直男，分不清女生所搽的正紅、玫瑰紅、磚紅唇膏有什麼分別，但一個有藝術觸覺的男生去看女生的美，卻比女人更獨到。

能準確地形容唇膏顏色，叫女生也自愧不如。（影片截圖）

淘寶直播網紅萬千，由於李佳琦的銷售業績太厲害，就連馬雲都特意找他來合作拍攝雙11廣告，在廣告中他更模仿李佳琦如何直播唇膏試色，可見馬雲都賞識他的銷售技巧。

李佳琦威到與馬雲一起拍廣告。（視覺中國）

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