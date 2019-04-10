英國小兄妹拍片試玩玩具擁1100萬Fans　年賺千萬成最強YouTuber

近年隨着科技發展和社交平台的普及，令經營YouTube頻道變成了一個很好的賺錢方式，無論是什麼身份，都可以利用這個平台開創自己的事業。英國一對小兄妹，就因為經常分享試玩玩具的影片，成為英國最紅YouTuber，更年賺過百萬英鎊（約1026萬港元），讓全家搖身一變成為百萬富翁！

4歲的Gabriella和5歲哥哥Alex的YouTube頻道「Toys and Little Gaby」已經有1100萬人訂閲，大受歡迎。（IG圖片）

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4歲的Gabriella和5歲哥哥Alex的YouTube頻道「Toys and Little Gaby」，有超過1100萬人訂閱，影片瀏覽量高達36億次。據外國傳媒報道，該頻道由兩兄妹的媽媽Sabine在3年前創立，現時全職打理他們的YouTube頻道，偶爾還會客串出場。其中一條在去年8月上載的兩兄妹穿着可愛的泳裝，伴隨着歡快的配樂，在浴缸內玩泡泡浴和洗頭的影片最受歡迎，有3.8億次點擊率。

兩兄妹其中一條玩泡泡浴的影片有3.8億次點擊率，相當受歡迎！（影片截圖）

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Sabine透露當初開設這個YouTube頻道只是因為兩兄妹喜歡觀看YouTube影片，所以決定試一試。兩兄妹在影片中主要是玩玩具，但他們會預先想好情節，還會製作道具配合，例如玩「煮飯仔」玩具時，會打扮成媽媽煮早餐，試玩雪糕玩具時，又會扮成賣雪糕的職員等。

兩兄妹精靈可愛，難關深得網民歡心。（影片截圖）

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這對小兄妹憑藉精靈活潑的模樣深受網友喜愛，他們還會穿上不同的服裝，相當可愛，加上影片色彩繽紛，還會有相關圖像和特效配合，令短短幾分鐘的影片充滿趣味。數字分析公司Social Blade指「Toys and Little Gaby」在英國YouTube頻道排第一位，估計收入可能超過100萬英鎊（約1026萬港元）。雖然Sabine拒絕透露迄今為止的收益，但她承認得益於頻道每年百萬英鎊的收入，他們正在考慮裝修位於郊區的住宅。

媽媽Sabine現時全職打理他們的YouTube頻道，有分析公司估計他們年賺過百萬英鎊。（IG圖片）

近年試玩玩具影片大受歡迎，去年《福布斯》公布了2018年YouTuber收入榜，年僅8歲的小朋友Ryan榮登榜首，他憑着YouTube頻道「Ryan ToysReview」大賺2200萬美元（約1.7億港元）。

「Ryan ToysReview」創立於2015年，至今已經有近1900萬人訂閲。（IG圖片）