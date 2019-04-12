盤點TVB十個被角色定形藝員　見樣就知佢哋係警察、傻仔、醫生

提起TVB劇集，尤其是一些專業人士主題劇集，見新知舊，好些還未播放的新劇，乍看，總帶着一些經典劇集的影子。例如講述以醫療作題材的新作《白色強人》，大家一定會想起90年代的《妙手仁心》系列，由吳啟華飾演的「程至美」醫生、早前才煞科的《機場特警》，則想令大家期待經常衝動行事的《學警》系列「御用警察」吳卓羲，甚至乎有份演出《金宵大廈》的黃子雄，都會讓人覺得他總是飾演，像《同事三分親》和《愛‧回家》之中飾演的企業高層或者富二代（劇中他飾演過氣江湖大佬）。



以下為大家盤點10位TVB演員中，經常演出某一類型角色，以致角色形象深入民心的藝員。

由2005年開始，吳卓羲總共演出16次警察。（網上圖片）

10. 吳卓羲 -衝動派警員



由2003年《智勇新警界》開始就已經拍攝警察有關題材的劇集，2005年更由「古惑仔」升級至《學警雄心》中學警，截至2018年《飛虎之潛行極戰》為止，吳卓羲總共飾演了警察部隊16次之多（電影三次，電視劇13次）。無論由學警（學警雄心）、SDU（叛逃）、重案組督察（點解阿Sir係阿Sir）、廉政公署調查主任（廉政行動2007）都演過了。吳卓羲做警察的歷史，足足有13年之多，其間亦出現不少因衝動而壞大事的場面，難怪會被網民封為「衝動派警員」。

鄭子誠被網民戲稱，由他出演的角色，就一定「有陰謀」。（網上圖片）

9. 鄭子誠 - 一定有陰謀



鄭子誠與奸人劃成等號，其實源於1995年開播的長篇處境劇《真情》，劇內飾演「負心漢／軟飯王」李子浩，奸到全港600萬人勁嬲，後來更入圍了1997年台慶「最厭惡角色演繹大獎」，一劇成名便定型，往後在多套劇集中，鄭子誠或多或少都會獲派演奸角，例如在《兄弟》一劇中，他飾演的Raymond就是「金融危機應變小組」（騎士會）的一員，暗中策劃不少驚天陰謀。雖然電視上的鄭子誠總是予人「陰濕」的感覺，但其實他是香港電台《音樂情人》的皇牌DJ，亦是甚受客戶歡迎的廣告及節目旁述，絕對不止是奸人這麼簡單。

黃子雄出身英國菁英名校大學，難怪全身都散發著「有錢佬」氣息。（截圖）

8. 黃子雄 - 二世祖 / 同性戀者



說到「有錢佬」或是二世祖（或是內地常說的富二代），就不得不提黃子雄。他在TVB第一套劇《真情》中，飾演建築師會主席徐應變，同時也是一名同性戀者，表面上與鄺美雲做情侶，但卻是與劉家聰飾演的Jackie暗地裏拍拖。無獨有偶，在《愛．回家之開心速遞》中，黃子雄飾演的Kenny亦是一名公司行政總裁兼同性戀者，可能源於他是混血兒，加上英國菁英名校大學畢業的關係，身上總是流露出貴族的氣質，才令他經常飾演「有錢佬」的角色。

演「傻仔」而又有喜感，戴耀明肯定是TVB中的代表。（截圖）

7. 戴耀明 - 智障人士／傻仔



自1994年加入TVB的戴耀明參與演出的劇集已超過一百多套，如果稱他為「無綫綠葉王」一點都不過份。最近在內地拍完網劇《大清神捕》、《明朝刺客》的他，在TVB年代，無論是《古靈精探B》的傻強、《隔世追兇》的劉耀祖，飾演智障人士的他，都十分搶戲。近年由於日本漫畫《一拳超人》的興起，更有不少人網民笑指戴耀明與「一拳超人」埼玉有9成相似。

當年飾演「May May」的馬蹄露，就連平日出街都會被路人指著說「又醜又討厭」。（截圖）

6. 馬蹄露 - 潑婦 / 八婆 / Mean精



正所謂，牡丹雖好，仍需要綠葉扶持。在清純女主角的身邊，總是需要一個「人見人憎」的醜角配襯。要說「潑婦」中的佼佼者，又怎少得《真情》中Mean到爆的May May呢？《真情》中的馬蹄露真的將刁蠻大小姐性格發揮得淋漓盡致，其受歡迎（又或者說被討厭）的程度，以致TVB在1997年「頒獎典禮」中加設「最厭惡角色演繹獎」。其後2008年的《畢打自己人》的李綺琴、2009年《碧血鹽梟》的狡猾姑奶奶胡彩蝶、2018年《大帥哥》的朱姝，均被網友大讚有老姑婆的尖酸刻薄。

+ 5 + 4 + 3

歷年來飾演過「外藉警司」之中，就屬布偉傑（左）和何國榮（右）最深入民心。

5. 何國榮 / 布偉傑 - 外藉警司 / 外國領事



有警匪情節，就必定有警察和匪賊，鑑於英殖時期香港警察的高層多由外籍人士擔任，是故，上述角色同樣多由鬼佬飾演似乎是不明文規定。澳洲籍的河國榮與美籍的布偉傑可算是其中的「西人警察」代表。雖然兩位是外籍人，但兩位均留港已久，又熟悉粵語，所以TVB事無大小，只要是需要外國人的劇情，均會由他們上陣，不過現在兩位均已離巢發展，河國榮更參演ViuTV劇集。

+ 8 + 7 + 6

2013年《On Call 36小時II》中，吳啟華飾演醫生洛文笙（Lokman），一樣大獲好評。（截圖）

4. 吳啟華 - 程至美／醫生



本來多數飾演大反派「斯文敗類」一類角色的吳啟華，在96年回巢TVB後拍攝《廉政行動1996》、《壹號皇庭V》等多套電視劇，其中《妙手仁心》系列中飾演程至美醫生更是經典，白袍、金絲眼鏡、做事認真、自信，並有責任感，對感情專一更成為了醫生的代名詞。自此吳啟華便由奸角成功流底變成暖男醫生。縱使吳啟華在此後的電影或劇集中，已較少飾演醫生角色，但仍無損他在觀眾心中的形象。

要當皇帝，除了外型要似，氣質以致舉手投足都要似模似樣。除了《尋秦記》的嫪毐之外，江華飾演飾的皇帝角色也是經典。（網上圖片）

3. 江華 - 皇帝

雖然，江華在TVB的戲劇生涯只有短短9年時間，但演出的每一套也是擔任劇中男主角。當然，1996年《西遊記》、2000年《楊貴妃》、2001年的《尋秦記》、2003年的《九五至尊》亦是他在TVB的代表作，而短短9年15套劇中，他就已經飾演了3次皇帝。每次出場，江華的舉手投足均十分氣宇軒昂，有一國之君的威嚴和風範。

陳榮峻接受訪問時說過，其實做公公是一件優差，因為不用「黐鬚」。（截圖）

2. 陳榮峻 - 宦官



有皇帝，又怎會少得宦官呢？TVB差不多每年就會推出一套宮廷劇，所以飾演宦官的演員亦不在少數。不過其中飾演得最弘，而又最惟肖惟妙的，就一定是陳榮峻。在早前的《香港01》訪問中，被問道飾演公公的次數，就連他本人也說：「真係冇數咁多，自己冇記，完全記唔晒。」所以，他本人亦藏起不少做「公公」的心得：「對住皇帝（姿勢）要保持『攣弓蝦米』咁、頭唔可以直望皇帝、講嘢說話要輕柔啲，陰聲細氣。」雖然，對演員來說，被定形可能不是一件好事，但是能堅持做好同一類角色這麼多年，真的十分值得佩服。

要尖酸刻薄之餘，又不會神憎鬼厭，盧宛茵實在拿捏得相當之好。難怪一提起惡奶奶，就會想起她。（截圖）

1. 盧宛茵 - 絕世Mean爆奶奶



近期最Hit的話題，除了新劇開播之外，盧宛茵作為新角色「崔Auntie」加入《愛·回家之開心速遞》也是令劇迷興奮的消息。在2月7日《愛‧回家之開心速遞》「赤口大兜亂」初登場的盧宛茵，其口沒遮攔的嘴臉，讓觀眾體驗了何為尖酸刻薄。除近年的《BB來了》、網絡短劇《公屋 ‧ 居屋 ‧ 私樓》外，她在《卡拉屋企》的「肥媽」廖仲好、《戇夫成龍》的米珠蓮、《女王辦公室》的雷萬如珠也屬經典的Mean爆婦人一類的角色。