【鐵探】黃智賢超強發揮　影后惠英紅讚：第一場戲就3頁對白

TVB重頭劇《鐵探》播出以來，大受歡迎！而當中令觀眾期待已久，飾演半癱無敵鐵探長程Sir的黃智賢（Ben）亦終於在第八集登場。劇中惠英紅同阿Ben在會議室對罵的戲，相當激烈，二人更有一段疊聲互罵，火花十足，看得觀眾非常緊張。

現年51歲的阿Ben在1989年加入TVB，入行至今30年，近年總算叫做捱出頭來，多部劇都擔正做男一。雖然在《鐵探》中，阿Ben只是擔任配角，但阿Ben昨晚出場15分鐘，無論氣勢和演技都交足貨，尾段與惠英紅的對罵戲，相當精彩，被大批網民大讚！連紅姐在預告片中更講道：「我同阿Ben第一場戲就係3頁嘅對白，佢嘅經驗氣勢可以同我平起平坐！」

呢場戲火花十足！

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點撃下圖重溫劇情！

其實阿Ben曾入讀警察訓練學校，並在畢業後成為警員，當差3年，先後駐守於軍裝巡邏小隊及警察機動部隊。所以他對於在警務人員的角色駕輕就熟，但在《鐵探》人物專訪中，首次挑戰全程坐輪椅演出的他就透露拍攝初期每日都會提早一小時到片場，熟習輪椅操作：「呢部輪椅冇得推，唔可以靠人，更加突顯到佢嘅性格，乜都要自己搞掂，自己去克服呢個缺憾！所以我要操作得佢好好，要當佢係我對腳咁。」

黃智賢呢角色好大發揮！

除了全程坐輪椅，飾演投訴及內部調查科總警司的他內心戲亦相當重：「佢係靠自己智慧同部署能力做到總警司，但喺警隊入面有啲神憎鬼厭，自己人查自己人，所以有個稱號叫隊包青天，正義公正出咗名，好令人信服！」

程Sir呢角色亦都有參考真實人物！

另外，一場徒手攀石戲亦叫阿Ben相當難忘：「其實真係好難，我又唔係好大隻真係拍到冇晒力，頭一兩次都仲得，但拍到晏就我真係唔得，食埋個飯都唔得，拍完之後啲肌肉都冇晒力，揸筷子都冇力。」

呢場攀石戲真係好令人期待！（電視截圖）