【鐵探】還原十年前旺角鏹水彈事件　原來兇手至今仍未捕獲

TVB重頭劇《鐵探》除了有惠英紅和姜皓文等強勁的卡士為大家帶來連場好戲外，一班幕後團隊在製作上亦花了不少努力，最新的劇情就講到鬧市發生鏹水案，為追捕疑匪，大批警方傾巢而出！其實此案正正就是參考2008年所發生的旺角空降鏹水彈事件！

旺角空降鏹水彈事件發生在2008年12月13日，在當天下午，一個載有腐蝕性液體的鏹水膠樽，從旺角西洋菜街高處墜下，造成46人受傷送院，並引起香港警方及特首曾蔭權的高度關注，因而引起網民熱烈討論。雖然香港警方已盡力調查事件，可是卻不能阻止空降鏹水彈事件重演。在2009年5月16日及6月8日，旺角又再發生同類的空降鏹水彈事件，並衍生多宗疑似空降腐蝕性液體的事件！

鏹水狂魔至今亦未捕獲！（電視截圖）

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劇集除了實景拍攝以外，劇組亦花了很多時間做資料搜集，編審朱鏡祺接受《香港01》專訪時透露劇中要把查案的過程儘量展現：「鏹水案，TVB應該未做過呢類案件。入面花咗好多功夫，資料好實淨，除咗睇人物之外，希望畀觀眾發現原來警隊入面係咁嘅面貌。鏹水案係一單好大嘅案件，當年重案組接咗手之後搵咗800人做嘅精英隊，而精英隊係嗰段時間真係不眠不休，係咁睇CCTV（閉路電視），喺CCTV搵咗20萬人出嚟！」

蔣祖曼將成疑犯！

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發生第二宗鏹水時，行政長官曾蔭權指此乃嚴重罪行，要求警方盡快破案。朱鏡祺曾向當時的警員了解到：「呢20萬人入面，警方再搵到當中6成邊個係邊個，最後搵到數百名嘅可疑人。佢哋將呢啲人嘅大頭相貼晒喺一間房入面，間房叫寶福山（香港的骨灰龕場）。」而劇中盡量將案中發生過的所有事還原，他更講到：「最後喺寶福山點搵到個犯會做返出嚟，呢件事電視未試過咁真實咁呈現過。」

劇集是100%原創故事，編審朱鏡祺。（葉志明攝）

雖然劇中最後捉到匪徒，但其實單憑CCTV破案，難度極高！警隊雖然當時派人在行人專區開放時間內，在高處視察行人專區的情況，亦把三宗案件的懸紅提升至90萬，但此案兇手至今未捕獲。編審團隊亦透露有警員稱：「如果捉唔到而呢個人再唔出現，呢個可能都係一個美好嘅遺憾。」